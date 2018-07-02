Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı

    Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı

    İHA
    02.07.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Mersin'de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Mersinde feci kaza
    • Mersinde feci kaza
    • Mersinde feci kaza
    • Mersinde feci kaza

    Edinilen bilgiye göre, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu 33 MN 180 plakalı minibüs, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yolundaki 'kanlı viraj' olarak bilinen bölgede kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
    daha fazla video için

    Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı

    Ölenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suriyeli tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde kiraz toplamak için Arslanköy'e gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

     

    Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı

     

     

    Etiketler: otobüs kazası , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri