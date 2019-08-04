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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL (DHA)
04.08.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Bu sabah Beşiktaş... Motoru yola fırladı: 'Şok içindeyim'

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İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak Ortaköy istikametinde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü Mehmet Can Güven, "Şok içindeyim'' dedi.

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  • Beşiktaşta takla atan otomobilin motoru yola fırladı
  • Beşiktaşta takla atan otomobilin motoru yola fırladı
  • Beşiktaşta takla atan otomobilin motoru yola fırladı
  • Beşiktaşta takla atan otomobilin motoru yola fırladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza Beşiktaş Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 VF 7750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU

Demir bariyerleri aşarak takla atan otomobil o sırada karşı yoldaki Beşiktaş Caddesi'nden Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven'in kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

"ŞOK İÇİNDEYİM"

Kazaya karışan minibüs sürücüsü Mehmet Can Güven, "Şok içindeyim zaten. Karşı taraftan geldi otomobil, bariyerleri kırarak bizim üzerimizden takla attı. Arkadaşın durumu gayet iyi verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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