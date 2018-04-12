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    Bu sabah acı bekleyiş: 'Ben bu acıya nasıl dayanırım'

    AA
    12.04.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün baraj gölüne devrilen ve içinde 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu tahmin edilen otomobilin çıkarılması çalışmaları Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan ancak havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri içinde 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu tahmin edilen ve göldeki yeri belirlenen otomobilin çıkarılması çalışmaları için sabah erken saatlerde bölgeye geldi.

    Bu sabah acı bekleyiş: Ben bu acıya nasıl dayanırım

    Su Altı Grup Amirliği ekipleri Gökkaya Barajı gölüne girerek çalışmalarına başladı.

    Ekiplerin, suyun yaklaşık 30 metre derinliğinde olan otomobilde sürücü Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğunu değerlendirdiği bildirildi.

    Bu sabah acı bekleyiş: Ben bu acıya nasıl dayanırım

    Bu arada, Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça ve yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. "Ben bu acıya nasıl dayanırım." diyerek gözyaşlarını tutamayan Rukiye Hoşça'yı yakınları sakinleştirdi.

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan arama çalışmalarında 13 yaşındaki Elif Hoşça'nın
    cesedine ulaşılmıştı. İçinde sürücü Musa Hoşça (38) ile diğer çocukları Ebubekir (9) ve Umut Hoşça'nın (14) cesetlerinin bulunduğu tahmin edilen aracın yeri belirlenmiş ancak havanın kararması ve olumsuz çevre şartları nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. 

    Etiketler: gölete düşen otomobil , gündem
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