Bu oyuna gelmeyiz

SULTANBEYLİ Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Erdal Aksoy, dün yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Emniyet güçleri olayın takipçisi. Valilik emriyle geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Cemevimizde kamera sistemi yoktu. Bu olaydan sonra taktıracağız. Civar esnafların kamera kayıtları da Emniyet tarafından inceleniyor. Bizim şüphelendiğimiz birileri yok. Olayın boyutunun ne olduğunu, hırsızlık mı, yoksa farklı bir amaçla mı gelindiği konusunda tabii ki endişelerimiz var. Bu açığa çıktığı zaman biz de sevineceğiz. En azından olayın boyutunun ne maksatla yapıldığı ortaya çıkmış olur.”

O TARTIŞMA BAHANE Mİ?

“Son günlerde Türkiye siyasetinde cemevlerinin ibadethane olması konusu konuşuluyor. Belediye meclislerinde bu olaylar tartışıldı. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde cemevlerinin ibadethane olması önergesi kabul görmedi. Toplum nezdinde de bunlar kamuoyunda paylaşıldı. Alevi kesimi tarafından da tepkiler aldı bu olay. Bu olayı kaşıma amaçlı yapılmış bir provokasyon da olabilir bu tür girişimler. Bizler Alevi halkı olarak bu tür provokasyonlara kesinlikle gelmeyeceğiz. Sağduyuluyuz. Burada toplumun birlikteliği için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”