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    Bu otomobilden sağ çıktılar

    AA
    31.03.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş'ta bir otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.

    Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Sümbüllü kavşağında Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetinkaya'nın otomobili ikiye ayrıldı parçaları ise çevreye dağıldı.

    Bu otomobilden sağ çıktılar
    Kazada, sürücü Çetinkaya ile otomobilde bulunan Nihan Güler (28) ve 1 yaşındaki Pelin Su Yılmaz yaralandı.
    112 Acil Servislerince hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  Bu arada, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve yakalanması çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Bu otomobilden sağ çıktılar

    Etiketler: kaza , NoMobil , gündem
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