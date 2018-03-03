Bu okulda 400 öğrenci var... Ya çökerse!

Şişli Belediyesi’nin hemen arkasındaki Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait arazide Taş Yapı tarafından başlatılan rezidans ve AVM inşaatı, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok’ta okuyan 400 öğrenciyi ölüm tehlikesiyle yüz yüze getirdi. Dev kulelerin temel çalışmaları sırasında, öğrencilerin eğitim gördüğü okulun çevresindeki toprak boşaltıldı. Son yağmurlarda yaşanan toprak kaymaları nedeniyle yer yer temeli ortaya çıkan okul adeta bir uçurumun kenarında kaldı.



ÖĞRENCİLER: KORKUYORUZ

Toprak kaymasının meydana geldiği D Blok’ta güvenlik teknolojisi bölümü son sınıfta okuyan İlker Kuru, “Biz ders yaparken dışarıda inşaat çalışmaları yapılıyor. Kazı sırasında sıralar titriyor. Önceki gün sağanak yağmur yağdı. Toprak kaymaya başladı. Kendi gözümüzle gördük. Sınıfın duvarları titredi” dedi. Aynı sınıfta okuyan Mücahit Emre Günay da, “Okul yıkılacak diye çok korkuyoruz. Ders sırasında titremeler oluyor. Okulun duvarlarında çatlaklar var. Yağmur nedeniyle toprak da kayıyor. Okulun çevresine istinat duvarı yapmadılar. Okulun altındaki taşlar dökülüyor, yıkılacak diye korkuyoruz” diye konuştu.







MÜDÜRÜ: HABERİMİZ VAR

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Bahçeci ise okulun bitişiğindeki inşaat çalışmalarından dolayı meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili, “Yağmur sonrası okulun kazı yapılan tarafında toprak kayması meydana geldi. O bina D Blok olarak geçiyor. İçerisinde yaklaşık 400 öğrenci var. Binada 10 sınıf var, daha çok atölye salonları bulunuyor. Okulun üst kısmına prefabrik sınıflar yapıldı. Buradaki öğrenciler yaklaşık 10 gün sonra prefabrik sınıflara geçecekler. Toprak kaymasından haberimiz var” dedi.



KAT KARŞILIĞI AVM YAPILACAK

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de üzerinde bulunduğu 59 dönümlük arazi, 2012 yılında azınlık vakıflarına ait malların iadesine ilişkin kararnameyle Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’na geri verilmişti. Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı, okulun bulunduğu araziye AVM ve rezidans yapılması için Taş Yapı İnşaat Firması ile kat karşılığı anlaştı. 5 binden fazla öğrencisi bulunan 60 yıllık okulun bazı bölümleri yıkıldı. Öğrencilerin bir kısmı başka okullara dağıtıldı. Okuldaki boş alanlara ise konteyner sınıflar kuruldu.







KAZIK TEMELLERLE BESLENMESİ GEREKİR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası başkanı Cemal Gökçe, en ufak bir depremde veya toprak kaymasında binanın çökme ihtimali olduğunu belirterek şunları söyledi: “Temeller yapıları ayakta tutan yapı elemanlarıdır. Zemine sağlam basması gerekir. Temel sistemi uygun olmayan yapıların, yani tekniğe ve mühendisliğe uygun olarak yapılmayan yapıların depremde ayakta kalma şansları yoktur. Yağmurun yağması, toprağın ıslanması, zeminin taşıma gücünü kaybetmesine ve toprakla birlikte zemine basan yapının göçmesine de neden olabilir. Bu nedenle yağan yağmur sonrası temelleri açığa çıkan yapılarla ilgili önlem alınması gerekir. Böylesi durumlarda ilgili yapı bir depremle karşılaşırsa ayakta kalma şansı oldukça zayıflar. Çünkü ıslanan toprak taşıma gücünü kaybedeceği için göçme meydana gelir. Bu göçme üzerindeki yapıyı da önemli ölçüde etkiler. Hafriyat işlemleri çevre binalara yakın bir yerde yapılıyor. Kazık temellerle beslenmesi gerekir. Aksi halde istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak mümkün olabilir.”



