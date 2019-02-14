Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hoca'nın barış laboratuvarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hoca'nın barış laboratuvarı
GeriGündem Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hoca'nın barış laboratuvarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İpek YEZDANİ - Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hoca'nın barış laboratuvarı

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hoca'nın barış laboratuvarı

Ortadoğu’da 20 yıllık çalışmayla kurulan CERN benzeri ‘SESAME’ adlı laboratuvarda İsrail-İran, Türkiye-Güney Kıbrıs gibi ülkeleri bir araya getiren biyofizikçi Prof. Dr. Zehra Sayers, ABD Bilimde İlerleme Derneği tarafından ‘Bilimde Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü. Sayers, ödülünü yarın Washington’da alacak.

SABANCI Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, Ortadoğu’da eşi benzeri görülmemiş bir çalışmaya imza atarak, birbirleriyle siyasi uyuşmazlık içinde olan ülkeleri, Ürdün’de kurulan ileri teknoloji laboratuvarı SESAME’de aynı çatı altında buluşturdu.

Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hocanın barış laboratuvarı

20 yıllık çalışma sonucunda ‘SESAME’ (Ortadoğu’daki Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları) adındaki İsviçre’deki CERN benzeri ileri araştırma laboratuvarını kuran biyofizik ve moleküler biyoloji uzmanı Prof. Dr. Zehra Sayers, İsrail- İran, Türkiye- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi siyasi bir platformda aynı çatı altında bir araya gelmesi çok zor olan ülkeleri bilim için buluşturdu. Prof. Dr. Zehra Sayers, bu çalışmalarıyla dünyanın önde gelen bilim kuruluşlarından ‘Amerika Bilimde İlerleme Derneği’ (AAAS) tarafından ilk kez bir Türk bilim insanına verilen ‘Bilimde Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü. 20 yıl boyunca Ürdün merkezli SESAME’nin kuruluşu için çalışan SESAME Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı Sayers, ödülü yarın Washington’da alacak. Sayers, Washington’daki ödül töreni öncesinde Hürriyet’e konuştu:

AMAÇ FARKLI ÜLKELERİ BİR ARAYA GETİRMEKTİ

“İsviçre’deki CERN laboratuvarında çalışan ve aralarında Alman ve Amerikalı araştırmacıların da bulunduğu bir grup bilim insanı, bundan yaklaşık 20 yıl önce Ortadoğu’da da CERN benzeri bir ileri araştırma laboratuvarı kurmaya karar verdiler. O sırada ben Almanya’da bir sinkrotron laboratuvarında çalışıyordum. ABD’de çalışan Prof. Ercan Alp bu proje için bana ulaştı ve ben de laboratuvarın kurucuları arasında yer aldım. 2002’den 2018’e kadar Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı oldum. Normalde yan yana gelmeyeceğini düşündüğümüz ülkelerden bilim insanları ve yetkililer de bu laboratuvar için bir araya geldiler. Amaç, farklı ülkelerden ve farklı alanlardan bilim insanlarının bir araya gelip birlikte çalışmasıydı. Zaten İsviçre’deki CERN de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız ve Alman araştırmacılarını bir araya getirmek amacıyla kurulmuştu.

Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hocanın barış laboratuvarı

SESAME laboratuvarı Ürdün Kralı Abdullah tarafından açılırken törene aralarında Türkiye’den Türk Atom Enerjisi Kurumu temsilcisinin de bulunduğu üye ülkelerin delegeleri, CERN Genel Direktörü Fabiola Gianotti, UNESCO Genel Direktörü Irena Bokova ve Avrupa Komisyonu üyesi Carlos Moedas da katılmıştı.

AÇILIŞINI KRAL ABDULLAH YAPTI

1997’de SESAME için çalışmalar başladı, 2008’de bina tamamlandı, 2017’de Ürdün Kralı Abdullah açılışını yaptı, 2018’de de laboratuvar, üye ülkelerin araştırmacılarına kapılarını açtı. Yani Türkiye’nin de içinde bulunduğu sekiz ülke, 20 yıl boyunca buranın kuruluşu için çalıştılar. Üye ülkelerin hepsi bütçeye katkıda bulunuyor. Türkiye’yi Türk Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) temsil ediyor. Ben bilim insanı olarak 2018’de laboratuvarı tamamen kurulmuş bir vaziyette teslim ettim. Benimle birlikte, SESAME’nin kuruluşunda önemli rol oynamış dört bilim insanı daha ödül alacak, ancak aralarında Türk ve kadın olan sadece benim. diğerleri İngiliz, Alman, İsrailli ve Ürdünlü dört erkek araştırmacı. Ben de bu ödülü SESAME çalışanları adına alacağım.”

Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hocanın barış laboratuvarı

TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLACAK

PROF. Dr. Zehra Sayers laboratuvardaki çalışmaların önemini şöyle anlattı: “Sinkrotron ışığı arkeolojiden tıbba, çevre bilimlerinden farmakolojiye kadar birçok alanda ileri düzeyde araştırma yapma imkânı sağlıyor. Örneğin bununla vücudumuzdaki moleküllerin üç boyutlu yapısına bakmak mümkün. Bu laboratuvar, Ortadoğu’da bilimin ilerlemesi için çok önemli bir aşama. Ortadoğu adeta kaynayan bir kazan, bu bakımdan farklı ülkelerden insanların bilim yoluyla yakınlaşması için çaba göstermek de çok önemli. Ayrıca Türkiye bu projede başı çeken ülkelerden biri. Biz burada kurucu ülke olarak söz sahibiyiz.”

SESAME’YE HANGİ ÜLKELER ÜYE?

Türkiye, İran, İsrail, Filistin Yönetimi, Güney Kıbrıs Yönetimi, Ürdün, Mısır, Pakistan.

Bu ödülü ilk kez bir Türk alıyor: Zehra Hocanın barış laboratuvarı

İpek Özbey - Prof. Dr. Zehra Sayers

PROF. ZEHRA SAYERS KİMDİR?

Ortadoğu’daki Senkrotron-Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları (SESAME) Projesi’nde 2018 yılına kadar Bilimsel Danışmanlık Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Zehra Sayers, aynı zamanda Stanford Senkrotron Radyasyon Laboratuvarı (SSRL) eleştirmeni, Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi (TAC) Bilimsel Danışmanlık Komitesi ve EMBL Hamburg Proje Değerlendirme Paneli üyesi. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olan moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü Sayers’in, akademik kariyeri boyunca yapmış olduğu bilimsel çalışmaları, İsveç Doğa Bilimleri Araştırma Konseyi, TÜBİTAK, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO), UNESCO, Jülich Araştırma Merkezi gibi kurumlarca desteklendi.

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Seracılar için de tanzim kurulsun

‘Listelere dokunmayın’ talimatı

Meclis’in ilk Hızır lokması

Deprem milli bir sorundur