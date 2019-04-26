Bu odaya sadece 3 kişi girebiliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN - İSTANBUL
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk, FETÖ/PDY ve Çiftlik Bank gibi birçok dava ve soruşturmaya ait suç delilleri bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın Adli Emanet Deposu ilk kez görüntülendi. Çeşitli davalardan 130 bin delil bulunan dev depoya sadece yüz tanıma sistemine kayıtlı 3 kişi girebiliyor.

İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı’nın emanet deposu 18 bölümden ve 2 emanet kasasından oluşuyor. Depolarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ele geçirilen dijital materyaller, 1 dolarlar, silahlar, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çiftliklerden elde edilen deliller ile bitcoin üretim makinelerinin yanı sıra, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde işlenen faili meçhul cinayetlerin delilleri ile Dev-Yol, Dev-Sol davalarına ait çok sayıda delil de halen saklanıyor. Adli emanette 130 bin ayrı suç delili tasnif edilmiş olarak tutuluyor. Depoda 5 bine yakın silah ve yüksek miktarda uyuşturucu madde de var. Deliller tek tek barkod sistemiyle kayıt altına alınmış durumda. Böylece delillerin içeriden izinsiz çıkartılmasının da önüne geçiliyor. Adli emanet depolarındaki altın, para ve devlet sırrı niteliğindeki kıymetli eşya ise 2 yüksek güvenlikli kasada saklanıyor. Anadolu Adalet Sarayı’nın emanetine kayıtlı 76 milyon 337 bin Türk lirası, 273 bin Euro ve 214 bin dolar ise banka hesaplarında tutuluyor.

Bu odaya sadece 3 kişi girebiliyor

YÜZ TANIMA VE KİLİT SİSTEMİ

Adli emanet depoları hakkında bilgi veren Adli Emanet Bürosu’ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, “Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi’nde suç eşyaları mevcut 18 depomuzda muhafaza ediliyor. Türkiye’de tek bizim adliyemizde olan bir sistem var. Yüz tanıma sistemi ve kilit sistemi. Yüz tanıma sisteminde ve kilit sisteminde yetkili arkadaşlar farklı. Bu ikisi bir araya gelir ve kapılar o şekilde açılır. Ayrıca suç eşyalarında barkod sistemimiz mevcut. Tüm suç eşyaları barkod sistemiyle barkodlanmakta ve bilgisayar kaydı oluşturulmaktadır” dedi.

Bu odaya sadece 3 kişi girebiliyor

ÇIKAN EŞYA ANINDA KAYDA GİRİYOR

Barkod sistemi sayesinde suç eşyasının hangi depoda ve nerede olduğunun bulunduğunu söyleyen Akça, “Barkod sayesinde depolardan dışarı çıkan suç eşyası anında kayda alınmaktadır. Yetkili ve yetkisiz giriş çıkış, anında kayıtlı olarak gözükmektedir. Görevli Cumhuriyet savcımız ve yazı işleri müdürümüz de monitörden depoyu izlemektedir. Amacımız, yargının daha hızlı çalışmasına yönelik oluşumdur” dedi.

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