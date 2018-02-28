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    Bu ne pişkinlik... Bu hale getirdi, mahkemede pes dedirtti

    Akif ÖZDEMİR/DHA
    28.02.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    ADANA'da ayrılmak isteyen eşini dokuz yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan koca, mahkemedeki ilk ifadesinde “Öldürme kastım yoktu” dedi.

    Seyhan ilçesinde 10 yıl önce oto kiralama işiyle uğraşan Serkan Taciroğlu (37) ile evlenen Dilek Taciroğlu'nun (37) bu beraberlikten engelli bir çocuğu oldu. İki yıl önce çocukları ölünce, iddiaya göre Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı. Beş ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden eşini tehdit eden Serkan Taciroğlu'na mahkeme bir ay uzaklaştırma cezası verdi. 23 Kasım 2017’de Serkan Taciroğlu, Bakımyurdu Caddesi’nde yürüyen eşini dövüp dokuz yerinden bıçakladı, bir süre bekledikten sonra kaçtı. Yaralı kadın ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Dokuz gün sonra yakalanan Serkan Taciroğlu tutuklandı.

    'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

    Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Serkan Taciroğlu hakkında 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşi Kasten Öldürmeye teşebbüs, Hakaret, Silahla Tehdit' suçlarından 41 yıl hapis cezası istemi ile dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Serkan Taciroğlu ifadesinde, "Bir tantuni tezgahından bıçak alıp 3-4 kez bacaklarına sapladım. Ambulans diye bağırdım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

    Bu ne pişkinlik... Bu hale getirdi, mahkemede pes dedirtti

    'BENDEN EBEDİYEN AYRILIYORSUN'

    Evlendiklerini ve bir hafta sonra şiddet görmeye başladığını öne süren Dilek Taciroğlu şöyle konuştu:

    "Olay günü arkamdan geliyormuş görmedim. Küfür etmeye ve sürüklemeye başladı. Eve götürmek istedi. Montunun altından ekmek bıçağı çıkardı. Bu kez 'tamam seninle geleceğim' dedim. 'Bıçağı görünce mi geleceksin?' diyerek karnımdan bıçakladı. Kendimi yere attım. 'Burası senin mezarın olacak' deyip bu kez bacağımdan bıçakladı. Kendimden geçtim, sokakta 10-15 kişi vardı. 'Yaklaşanı vururum' dedi. O yüzden kimse yaklaşamadı. İki-üç adım attı 'öleceksin' dedi. Gözümü tekrar açınca kalçamdan bacaklarımdan bıçakladı. Etraftakiler, 'öldü' diye bağırınca, 'Benden şimdi ebediyen ayrılıyorsun' dedi. Sonra gözümü hastanede açtım. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

    Mahkeme heyeti, Serkan Taciroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: kadına şiddet , kadın cinayetleri , koca şiddeti , Dilek Taciroğlu , son dakika
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