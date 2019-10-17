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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Bu nasıl vicdansızlık! Kimyasal madde döküp...

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Bu nasıl vicdansızlık! Kimyasal madde döküp...

Küçükçekmece’de sitenin bahçesinde yaşayan kedilerin mamalarına kimyasal koyarak, zehirlemeye çalıştığı iddia edilen kişiye site sakinleri tepki gösterdi. Site sakinleri şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunurken, şüphelinin kedilerin mamalarına kimyasal madde döktüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesinde bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre site içerisinde hayvan bakılmasını istemeyen A.K sitenin bahçesinde bulunan kedilerin mamalarına kimyasal bir madde dökerek zehirlemeye çalıştı. Site sakinlerinden Sevgi Yılmaz, A.K’nin bahçedeki kedilerin mamalarına kimyasal maddeyi döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki görüntülerle birlikte savcılığa giden Sevgi Yılmaz, A.K hakkında suç duyurusunda bulundu. 

"ZEHİRLİ KIYMALARI TOP TOP YAPMIŞ, KEDİYE VERDİ VE O KEDİ ÖLDÜ"

Site sakini Sevgi Yılmaz "Apartman sakinimiz iki gündür kedilerimizi zehirlemeye başladı. Kimyasal maddeyi posta kutusunun içine koymuş. Yere döktüğünüz zaman köpürüyor. Mamaların üzerine bırakmış. Ben temizledim ama her gün mamaları temizleyemem. Bana hakaretler ediyor. Bıçak çekti. Uzaklaştırma kararı alamadım. Aynı binada oturuyoruz. Üç buçuk yıldan beri ikna etmeye çalıştık kendisini, ’hayır’ diyor. Bana hakaretler ediyor. Çok kedi öldü sitemizde. Ben savcılığa verdim. Zehirli kıymaları top top yapmış, kediye verdi. Ve o kedi öldü. "Burada kedi istemiyorum" diyor. Bıçak çekti bana ben kiracıyım diye kimse destek vermek istemiyor." dedi.

Bu nasıl vicdansızlık Kimyasal madde döküp...

"YA ZEHİR VERİYOR YA TEKME ATIYOR"

Başka bir site sakini Esra Altuntaş ise "Burada demir parmaklıklar var. Kediye bir tekme attı kedi yaşıyor mu bilmiyoruz. Ya zehir veriyor ya tekme atıyor. Zaten herkes tanıyor. Sosyal medyada videoları var. Savcılıkta kamera kayıtları var. Kediye tekme attığını bende gördüm. Site yönetiminden ricada bulunmak istiyorum. 5199 sayılı kanun gereği biz sokak hayvanlarını besleyebiliriz. Kapılarımıza sitede hayvan besleyemeyiz diye yazılar asılıyor. Komşularımızda kanunu bilmediği için sürekli baskılarla karşılaşıyoruz. Bu kanuna tamamen aykırı bir yazı. Hayvan sevmeyenler bu alanın sadece onlara ait olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu.

Bu nasıl vicdansızlık Kimyasal madde döküp...

"HAYVANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Aslan Yılgör ise "Hayvanların can güvenliği yok. Hayvanlar konuşamıyorlar. Biz burada onları besliyoruz. Beslemek yasak değil. Hayvanları koruyoruz. O kişinin kediye tekme attığını bende gördüm. Kendisi zaten hayvan sevmeyen birisi" dedi.

Bu nasıl vicdansızlık Kimyasal madde döküp...

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