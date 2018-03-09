Bu nasıl okul?

Kayapınar ilçesinde bulunan Akif İnan İlk ve Ortaokulunda bir veli tarafından çekilen görüntüler, okuldaki sağlıksız ortamı gözler önüne serdi. Eğitim öğretimin aktif olarak devam ettiği okulda birçok tuvaletin kapısı bile bulunmazken, temizlenmeyen tuvaletler mikrop yuvasına döndü. Temizlik odasının kir ve kokudan geçilmediği okulda merdivenlerin üzerinde çöplerin olduğu görüldü. Tuvaletlerin kullanılamaz durumda olduğu okulda, temizlikte kullanılması gereken araçların da atık durumda olması dikkat çekti.

"ÇOCUKLAR İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN EVE GİDİYOR”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan velilerden İsmail Doğru, kızının bu okulda okuduğunu, ilk dönemden beri burada hijyenin olmadığını söyledi. Doğru, "İlk dönemden bu yana okul yönetimine hijyensiz ortamı sormuştum. Arkadaşlar okulun temizleneceğini söylediler. Okulun tuvalet kapılarının hepsi kırık, musluklar kırık, tuvaletler leş gibi, lavabolar tıkalı. Yaklaşık 800 öğrenci var burada. Bazı öğrenciler tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için zil çalmasını bekleyip, evinde ihtiyacını gideriyor. Birçoğu kokudan tuvaletlere giremiyor bile. Dört buçuk ay önce kızımı buraya kaydettiğimde burası leş gibiydi, ikinci dönem açıldı hala aynı. Yetkililerden isteğimiz, çocuklara hijyenik ortamda eğitim verilmesi” dedi.

Öte yandan, konuyla ilgili görüşlerine başvurulmak istenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ulaşılamadı.