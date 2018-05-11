Bu nasıl keşif!

4 Mayıs’ta dışarıda yemek yiyen Şengül Karaca ve erkek arkadaşı Hasar Aydın, Beyoğlu, Cambazoğlu Sokak’taki eve gelmiş, kısa süre sonra aralarında tartışma çıktmıştı. İddiaya göre arkadaşlarına Facebook’tan Hasan Aydın’ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj atan Şengül Karaca, 02.00 sıralarında 3. kattaki evin penceresinden sokağa düştü. Olayın ardından tutuklanan Hasan Aydın hakkında “Kasten adam öldürmek” suçundan İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



Mahkeme, kararında Şengül Karaca’ya ait otopsi raporunda belirtildiği üzere 152 cm boyunda 55 kg ağırlığında cansız konu mankeni hazırlanması için Ulusal Kriminal Laboratuvarı’na yazı yazdı. Mahkeme ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapan Prof. veya Doç. kadrosunda üç fizik mühendisi veya uzmanının keşif günü hazır edilmesini istedi. Ancak keşif günü konu mankeni getirilmedi. Mahkeme heyetinin, keşif sırasında konu mankenlerinin kesin sonuçlar vermediği ve maliyetli olması nedeniyle talepten vazgeçtiği öğrenildi.







Konu mankeni hazırlanmadığı için ölçümler sırasında Şengül Karaca’nın düştüğü yere bir karton kutu konuldu. Bilirkişi heyeti kutu üzerinden ölçümler yaparak tespitlerde bulundu. Yaklaşık üç saat süren incelemenin ardından heyet olay yerinden ayrıldı. Mahkeme keşfini izlemek için olay yerine gelen Şengül Karaca’nın ağabeyi Yalçın Karaca, “Aradan bir yıl geçti, keşif için çok geç kalındı. Benim kardeşim 21 yıllık öğretmendi. Bir yıl sonra emekli olacaktı. İntihar etmesi imkânsız. Kardeşim bu kişiyle 14 yıl birlikte yaşadılar. 5 yıldır da burada kirada oturuyorlardı. Son günlerde kardeşimi tehdit ediyormuş. Ben kardeşimin öldürüldüğüne inanıyorum” dedi.



