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    Bu nasıl insanlık! Gözlerini oyup ölüme terk ettiler

    AA
    02.07.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Güvenlik korucusu tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri harekete geçirirken, tedaviye cevap vermeyen köpeğin öldüğü öğrenildi.

    Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında yaralı köpek bulundu.

    Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

    Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haber verdiğini söyledi.

    Bunun üzerine ekiplerle olay yerine gittiklerini anlatan Kanar, şöyle konuştu:

    "Orada bahsedilen köpeği aradık. Bir süre sonra köpeği bir taşın altında bulduk. Köpeği oradan alarak belediye veteriner kliniğine getirdik. Köpeğin iki gözü çıkartılmıştı. Burada gerekli tetkikleri uyguladığımız köpek tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Ardından köpeği uygun bir yerde gömdük."

    Etiketler: vadi , son dakika , haberler
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