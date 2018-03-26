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    Bu nasıl iğrençlik! Engelli çocuğa istismar tuzağı

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:51 | Son Güncelleme:

    40 ila 60 yaşlarındaki 6 sapık, Facebook’ta tanıştıkları 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulundu.

    İstanbul’da yüzde elli Mental Retardasyon (zeka geriliği) bulunan 14 yaşındaki D.G. Facebook’ta B.A. (41) isimli adamla arkadaş oldu. B.A. küçük kıza sevgilisi olmasını teklif etti. İsteği geri çevrilen B.A.’nın tanıdığı olan İ.A. da küçük kızla Facebook’tan tanıştı. İ.A., çocuğu Beyazıt’ta buluşmak için ikna etti. Bir ayakkabıcının alt kattaki deposuna indirdiği D.G.’ye cinsel istismarda bulundu.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan sapık İ.A., D.G.’yle buluştuğunda engelli olduğunu fark ettiğini, tuvalet ihtiyacı için depodaki lavaboya götürdüğünü, sonra da otobüsle evine gönderdiğini söyledi.

    SAPIĞA TUTUKLAMA

    Mahkemeye sevk edilen İ.A. ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pedagog eşliğinde ifade veren D.G., Facebook üzerinden B.A. (40), N.A. (50), H.A. (48), N.A (60) ve ismini bilmediği bir adamın daha kendisine cinsel içerikli mesaj yolladığını söyledi. Zanlıların tespiti için çalışma başlatıldı. (Akşam

    Etiketler: NoMobil , çocuğa istismar , engeli çocuğa istismar , gündem
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