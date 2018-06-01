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    Bu nasıl baba! Yaşam mücadelesi veriyor

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 07:27 | Son Güncelleme:

    Babasının, annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü bebek, sezaryen ile dünyaya geldi. Doktorların çabası ile hayatta tutunmaya çalışılıyor.

    Kars Sarıkamış’ta Barış Alkan (30), üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan’la (23), önceki gün tartıştı. Barış Alkan, 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözleri önünde karısının boğazını, dudağını, kulağını kesip defalarca bıçakladı.

    Sezen Alkan öldü, karnındaki bebeği sezaryenle alındı. Katil koca, ormanda saklandığı ağaç kovuğunda dün yakalandı. Sezen Alkan’ın amcası Selahattin Ateş, “Yeğenim defalarca polise başvurdu. Devlet hep o caniyi bıraktı” dedi.

    Bu nasıl baba Yaşam mücadelesi veriyor

    YOĞUN BAKIMDA

    33 haftalık olan bebek 4 doktorun mücadelesi sonucu dünyaya geldi. Ancak anne karnında şiddete uğrayan erkek bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Durumu kritik. (Posta) 

    Etiketler: kadın cinayetleri , anne karnında şiddet , sezen alkan cinayeti , gündem
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