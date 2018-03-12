Bu nasıl baba! Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçtı

Aydın’da yaşayan 38 yaşındaki E.B. ve 32 yaşındaki S.Y. 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından 7 yaşındaki oğulları Y.B.'nin velayeti için anlaşamayınca mahkemelik oldu.

Geçen hafta görülen ilk duruşmada mahkeme, dava sonuçlanana kadar çocuğun sırasıyla anne ve babada kalmasına karar verdi.

Bu arada anne S.Y. Aydın-İncirliova yolu üzerindeki Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde engelli çocuklara hizmet veren özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı.

Baba E.B. önceki gün elinde pompalı tüfekle eski eşinin çalıştığı Kardeşköy Mahallesi Kazakkahvesi Sokak’taki özel engelli rehabilitasyon merkezine gitti.

Oğlunu vermek istemeyen eski eşi S.Y. ve oğlu Y.B ile eğitim gören engelli çocuklar ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının yanında tartışan baba E.B. pompalı tüfekle ateş açtı.

S.Y. kolundan ve bacağından yaralanıp yere düşerken, E.B. oğlu Y.B.’yi alarak dışarı çıktı.

Gözü dönmüş adamın bir elinde 7 yaşındaki oğlu, diğer elinde ise pompalı tüfekle rehabilitasyon merkezinden ayrılma anı cep telefonu ile kaydedildi.



Yaralı anne S.Y. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

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GÖZALTINA ALINDI

Pompalı tüfekle engellilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezini basan saldırgan olaydan sonra Facebook sayfasından, "Her şey oğlum için" yazdı. Olayı araştıran jandarma ekipleri E.B.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.



