Bu nasıl anne! 6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu kilitleyip gitti
Adana'da annelerinin kapıyı üzerlerine asma kilitle kilitleyip hastaneye gittiği biri 6 aylık 3 kardeş, 3 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Eda Y. çocukları A.Y. (3), A.Y.(2) ve 6 aylık M.Y.'yi, evde bırakıp hastaneye gitti. Annelerinin üzerlerine kapıyı asma kilitle kilitleyip gittiği çocuklar, demir korkuluk bulunan pencereye çıkıp ağlamaya başladı.
Çocukları fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada komşular, ailenin akrabalarına ulaştı. Eve gelen aile yakınları, kapıyı açarak içeri girip çocukları sakinleştirdi.
Komşular, çocukların 3 saat boyunca evde yalnız kaldıklarını söyledi. Ayrıca anneyi çocukları sık sık evde yalnız bırakmakla suçladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Ferhat Eber, gazetecilere, çocukların evde çığlık atıp ağladıklarını duyduklarını belirterek, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdiğini anlattı.
Ailenin yaklaşık bir ay önce eve kiracı olarak yerleştiğini belirten Eber, "Babaları işe gidiyor. Anneleri de sürekli çocukları evde bırakıp dışarıya çıkıyor. Bazen 6 aylık bebek de diğer iki çocukla birlikte evde kalıyor. Çocuklar, pencereye çıkıp bizlere 'annemiz nerede?' diye soruyor. Bizim de yapabileceğimiz pek bir şey yok." ifadesini kullandı.
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