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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
07.10.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok

Kars’ta 12 yaşındaki yeğenine dört yıldan beri tecavüz eden, diğer yeğenine ise istismarda bulunan 28 yaşındaki amcanın 30 yıl hapsi istendi. Hürriyet’in 9 Temmuz’da ‘Utanç mektubu’ başlığıyla duyurduğu skandala karşı küçük kızın ailesi ise sessiz kaldı, tecavüzcü amcadan şikâyetçi olmadı.

Kars'ta bir imam hatip ortaokulunun öğrencileri 2 Ocak’ta koridorda üzerine notlar yazılmış defter yaprağı buldu. “Niye bana herkes kötü davranıyor” diye başlayan notu kaleme alan kişi kirlendiğini, tecavüze uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini belirterek, “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” diye yazıyordu.

SKANDAL SAVUNMA

Öğrencilerin bulup öğretmenlere verdiği bu notu S.’nin yazdığı anlaşıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. S., “Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüz etti” dedi. S., diğer beş kişinin ise aynı okuldaki çocuklar olduğunu söyledi. Amca Vedat, “4-5 yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri yaptım. İzin veriyordu” dedi. Vedat’ın 15 yaşındaki abla G.’yi de istismar ettiği anlaşıldı.

Bu nasıl aile 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianamede tecavüz kanıtlandı. İddianameye göre Vedat, 2014’te evde kimse yokken yeğenine top alması için para verdi. Bakkaldan top alan S., ahırda oynamaya başladı. Vedat ahıra gidip yeğenine tecavüz etti. S. ile anne ve babası ise şikâyetçi olmadı. Amca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan en az 16 yıl, S. ve G.’ye yönelik cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7.5’şer yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezası talep edildi. İlk duruşma Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım’da görülecek.

Utanç mektubu: Amcasının tecavüz ettiği 12 yaşındaki kız çocuğu okul koridoruna bıraktı
Utanç mektubu: Amcasının tecavüz ettiği 12 yaşındaki kız çocuğu okul koridoruna bıraktı
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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