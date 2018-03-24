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    Bu nasıl aile! 3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 08:54 | Son Güncelleme:

    Sosyal medyada küçük çocuklarına içki içirip fotoğraf paylaşan aile tepkiler üzerine hesabı kapattı, Bakanlık soruşturma başlattı.

    Aydın'da yaşayan Ali-Hatice Karan çiftinin küçük çocuklarının alkol şişeleri ile birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti. 2-3 yaşlarındaki oğullarının bira şişeleriyle fotoğraflarını paylaşan aile, "Oğlumuzla içelim dedik" ifadelerini kullandı.

    Bu nasıl aile 3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler

    2016 yılına ait görselleri de paylaşan sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrı da bulundu.

    Bu nasıl aile 3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler

    Gelen tepkiler üzerine paylaşım yapılan hesap kapatıldı. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Bakanlığın Aydın İl Müdürlüğü personelince olayın gerekli incelemelerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Bu nasıl aile 3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler

    Etiketler: içki , gündem
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