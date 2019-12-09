Bu mu‘Atatürk’

Tesisin sahibi Turgut Kahraman tarafından yapılan heykelin uzun bir süredir sergilendiği öğrenildi. Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, “Bu heykel ben bildim bileli Zeytinli Köşk’te bulunuyor. Heykel özel bir tesis içinde olduğu için müdahale yetkimiz bulunmuyor” dedi.