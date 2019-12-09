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09.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu mu‘Atatürk’

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Bu mu‘Atatürk’

İzmir’in Urla ilçesinde kahvaltıcı olarak hizmet veren Zeytinli Köşk adlı tesisin bahçesinde yer alan rengârenk Atatürk heykeli vatandaşların tepkisini çekti.

Tesisin sahibi Turgut Kahraman tarafından yapılan heykelin uzun bir süredir sergilendiği öğrenildi. Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, “Bu heykel ben bildim bileli Zeytinli Köşk’te bulunuyor. Heykel özel bir tesis içinde olduğu için müdahale yetkimiz bulunmuyor” dedi.

Bu mu‘Atatürk’

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