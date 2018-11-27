‘Bu MHP düşmanlığın nedir’
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum” diyen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’a “Bu MHP düşmanlığın nedir?” tepkisini gösterdi.
Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘Af seçimlerden sonra gündeme alınabilir, şu an gündemde yok’ demiş. Numan Kurtulmuş efendi! İşin gücün, MHP ne diyorsa tersini yapmak. Af diyen yok, ceza indirimi isteniyor. Bu MHP düşmanlığın nedir?” dedi.
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