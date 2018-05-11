Bu mesajdan sonra koruma istedi! 'Nefesini say lolipopçu'





İstanbul Aile Mahkemesi’ne koruma talepli açılan davanın dilekçesinde Nurten A.’nın diğer davalı Oğuz B.’yi Bora Gencer’e karşı kışkırttığı. Bora Gencer’in sahne aldığı mekanlara giderek Gencer’i izleyen ve yakınlık kurmaya çalıştığı, karşılık göremeyince taciz ve tehdit ettiği öne sürüldü. Nurten A., Bora Gencer’e, “ g.. o..çocuğu”. “senin ne p..olduğunu biliyorum” , “pislik herif” şeklinde taciz ve tehdit mesajları gönderdiği ifade edilen dilekçede, Gencer’in evinin bulunduğu siteye giden genç kadının güvenliği aşmaya çalıştığı kaydedildi. Nurten A.’nın Gencer’in eşini arayıp, sevgilisi olduğunu, eşinin onu kandırdığını ve bunun intikamını Bora Gencer’in eşi ve çocuklarından alacağını söylediği belirtildi.



“NEFESİNİ SAY LOLİPOPÇU”

Bora Gencer’in avukatı dava dilekçesinde, “Duyumlarımıza göre Nurten A.,. silahlı olduğunu söylemekte ve tehditlerinin dozunu giderek arttırmaktadır. Diğer davalı Oğuz B. ise müvekkilim Bora Gencer’i 20 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında aramış ve watshapp uygulaması ve SMS mesajları göndermiş, müvekkilimi facebook sayfasından tehdit etmiştir. Mesajlarında ‘nefesini say lolipopçu, hayat filme benzemez. Nur’a istediği parayı gönder, ödemede bakalım görelim…’ gibi hakaret mesajları göndermeye devam etti. Başka kişiler de müvekkili arayıp tehdit etmektedir. Müvekkilimin bu kişilere herhangi bir borcu olmadığı gibi bu tehdit, hakaret ve tacizlerden dolayı müvekkilim maddi ve manevi zarar görmektedir. 6 aydan az olmamak üzere uzaklaştırma ve tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.



Mahkeme, Nurten A.’nın 3 ay süreyle Bora Gencer’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme Nurten A.’nın mahkeme kararına uymadığı takdirde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı. Mahkeme diğer davalı Oğuz B.’nin ise açık kimlik bilgilerinin olmaması ve açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle bu talebin reddine karar verdi.