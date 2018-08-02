Bu meleği unutma Türkiye!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu meleği unutma Türkiye!
GeriGündem Bu meleği unutma Türkiye!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
DHA
02.08.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Bu meleği unutma Türkiye!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu meleği unutma Türkiye!

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısına kurban giden Nurcan Karakaya (26) ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın ölümü, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Henüz bir yaşını bile doldurmamış bir bebekle annesinin katledilmesi herkesi isyan ettirdi.

HAKKÂRİ’nin Yüksekova ilçesinde, önceki gün astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK’lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya Türkiye’yi yasa boğdu.

Bu meleği unutma Türkiye

Şehit anne oğul için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törende küçük Bedirhan için taşınan ve üzerinde sadece ‘BEBEK’ yazan boş fotoğraf çerçevesi yürekleri sızlattı. Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, törene bebeğinin yastığı ile geldi. Baba, saldırının izlerini taşıyan yastığı tören boyunca elinden bırakmadı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin cenazeleri, uçakla önce Kayseri’ye gönderildi, ardından Sivas’ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.

Bu meleği unutma Türkiye

HAKKÂRİ’nin Yüksekova ilçesinde, önceki gün astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK’lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya Türkiye’yi yasa boğdu. Şehit anne oğul için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törende küçük Bedirhan için taşınan ve üzerinde sadece ‘BEBEK’ yazan boş fotoğraf çerçevesi yürekleri sızlattı. Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, törene bebeğinin yastığı ile geldi. Baba, saldırının izlerini taşıyan yastığı tören boyunca elinden bırakmadı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin cenazeleri, uçakla önce Kayseri’ye gönderildi, ardından Sivas’ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.

Bu meleği unutma Türkiye

ONLAR BİR ÖLDÜRÜR BİZ BİN DİRİLİRİZ 

Cenazeler, Nurcan Karakaya’nın annesi ve kardeşinin yaşadığı evin önüne getirildiğinde acılı bir kalabalık bekliyordu. Anne Suudiye Demir, kızının tabutunu koklarken, “Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası. ‘20 gün sonra kavuşuruz anne’ dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 04.00’te şehadet haberini aldım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun” diye konuştu.    Ardından Şarkışla Kaymakamlığı önünde anne ve oğlu için helallik alındıktan sonra cenaze namazları kılındı. Törene şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

GEÇTİĞİ AN ONAYLARIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende “Şehidimiz Nurcan kardeşimize, Bedirhan Mustafa yavrumuza, bu iki şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli” diye konuştu. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” ayetini okuyan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Yerleri belli ve sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak ne kadar müptezel olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki bunlar, bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen aynen ödemek durumundadırlar ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır. Bu konuda Hans ne der, George ne ne der, biz buna bakmayız. Allah ne der, biz buna bakarız. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilemeyiz. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede  eğildik. Ancak orada eğiliriz.” Cenaze namazının ardından Erdoğan, Serkan Karakaya ile Nurcan Karakaya’nın tabutuna omuz verdi. Cenazeler, Şarkışla Garnizon Şehitliği’nde yan yana defnedildi.

BEBEĞİNİ ALIP EŞİNE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

UŞAK’ta görev yapan astsubay Serkan Karakaya, bir ay önce Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine tayin edildi. Eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa ile ilçeye gelen Astsubay Karakaya, uzun bir süre geçirecekleri ilçede sıcak yuva hayali kurmaya başladı. Astsubay Karakaya, bir süre sonra eşi ve çocuğunu ilçe merkezinde bırakıp sınır hattındaki üs bölgesine gitti. Nurcan Karakaya önceki gün önceki gün “cennet kokulum” diye sevdikleri oğulları Bedirhan Mustafa’yı da yanına alarak kendi kullandığı otomobille üs bölgesine gitti. Giderken börek de pişirmişti. Güzel geçen bir günün ardından oğluyla otomobile binip ilçe merkezine doğru yola çıktı. Ancak otomobil, üs bölgesinden ayrıldıktan bir süre sonra teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesiyle havaya uçtu. Anne Nurcan Karakaya olay yerinde, bebek koltuğuna oturttuğu minik Bedirhan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğuyla son anlarını şöyle anlattı: “Eşim ayrılırken ‘Hakkını helal et’ dedi. Sürpriz bir ziyaret olmuştu. 2 saat kadar görüştük. Daha sonra aşağıya indirdim, 15 dakika sonra patlama oldu. Ben üs bölgesinden takip ediyordum eşimi. Çocuğumun sanki içine doğmuştu, giderken sürekli ağladı. Her zaman öpmezdi, giderken öptü sarıldı. Demek ki yavrumun içine doğmuş. Çok ağladı.”  

YILDIRIM: HESABI SORULACAK

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, hain saldırı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında özetle şöyle dedi: “Emperyalistlerin işbirlikçisi katiller tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Caniler masumların kanlarında mutlaka boğulacaklardır.”

OKTAY: KARŞILIĞINI GÖRECEKLER

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili Twitter’daki hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, “Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BİR İNSANLIK SUÇU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkâri Yüksekova’da Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan’ın şehit edildiği bombalı saldırıyı lanetledi. Kılıçdaroğlu, “Her ölüm acıdır. Daha acı olanı Hakkâri’de bir annenin ve çocuğunun şehit edilmesidir. Bu bir insanlık suçu, anne ve çocuktan ne istersiniz? Anne ve çocuğunun günahı nedir, bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun, bir çocuğu ve anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun” diye konuştu. 

BAHÇELİ: HOŞGÖRÜ YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkâri’deki saldırıyla ilgili Twitter’daki mesajında özetle şunları kaydetti: “Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. Hainlere taviz yok. Bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz.” m ANKARA

HDP: KINIYORUZ

HDP, Hakkâri’deki PKK saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler, herkes üzerine düşeni yapmalıdır.” (ANKARA)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu meleği unutma Türkiye!

Hulusi Akar: “Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” 

Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama

Son dakika... Türkiye'den ABD'ye yaptırım yanıtı