Bu meleği unutma Türkiye!

HAKKÂRİ’nin Yüksekova ilçesinde, önceki gün astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK’lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya Türkiye’yi yasa boğdu.

Şehit anne oğul için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törende küçük Bedirhan için taşınan ve üzerinde sadece ‘BEBEK’ yazan boş fotoğraf çerçevesi yürekleri sızlattı. Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, törene bebeğinin yastığı ile geldi. Baba, saldırının izlerini taşıyan yastığı tören boyunca elinden bırakmadı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin cenazeleri, uçakla önce Kayseri’ye gönderildi, ardından Sivas’ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.

HAKKÂRİ’nin Yüksekova ilçesinde, önceki gün astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK’lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya Türkiye’yi yasa boğdu. Şehit anne oğul için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törende küçük Bedirhan için taşınan ve üzerinde sadece ‘BEBEK’ yazan boş fotoğraf çerçevesi yürekleri sızlattı. Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, törene bebeğinin yastığı ile geldi. Baba, saldırının izlerini taşıyan yastığı tören boyunca elinden bırakmadı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin cenazeleri, uçakla önce Kayseri’ye gönderildi, ardından Sivas’ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.

ONLAR BİR ÖLDÜRÜR BİZ BİN DİRİLİRİZ

Cenazeler, Nurcan Karakaya’nın annesi ve kardeşinin yaşadığı evin önüne getirildiğinde acılı bir kalabalık bekliyordu. Anne Suudiye Demir, kızının tabutunu koklarken, “Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası. ‘20 gün sonra kavuşuruz anne’ dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 04.00’te şehadet haberini aldım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun” diye konuştu. Ardından Şarkışla Kaymakamlığı önünde anne ve oğlu için helallik alındıktan sonra cenaze namazları kılındı. Törene şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

GEÇTİĞİ AN ONAYLARIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende “Şehidimiz Nurcan kardeşimize, Bedirhan Mustafa yavrumuza, bu iki şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli” diye konuştu. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” ayetini okuyan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Yerleri belli ve sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak ne kadar müptezel olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki bunlar, bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen aynen ödemek durumundadırlar ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır. Bu konuda Hans ne der, George ne ne der, biz buna bakmayız. Allah ne der, biz buna bakarız. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilemeyiz. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Ancak orada eğiliriz.” Cenaze namazının ardından Erdoğan, Serkan Karakaya ile Nurcan Karakaya’nın tabutuna omuz verdi. Cenazeler, Şarkışla Garnizon Şehitliği’nde yan yana defnedildi.

BEBEĞİNİ ALIP EŞİNE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

UŞAK’ta görev yapan astsubay Serkan Karakaya, bir ay önce Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine tayin edildi. Eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa ile ilçeye gelen Astsubay Karakaya, uzun bir süre geçirecekleri ilçede sıcak yuva hayali kurmaya başladı. Astsubay Karakaya, bir süre sonra eşi ve çocuğunu ilçe merkezinde bırakıp sınır hattındaki üs bölgesine gitti. Nurcan Karakaya önceki gün önceki gün “cennet kokulum” diye sevdikleri oğulları Bedirhan Mustafa’yı da yanına alarak kendi kullandığı otomobille üs bölgesine gitti. Giderken börek de pişirmişti. Güzel geçen bir günün ardından oğluyla otomobile binip ilçe merkezine doğru yola çıktı. Ancak otomobil, üs bölgesinden ayrıldıktan bir süre sonra teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesiyle havaya uçtu. Anne Nurcan Karakaya olay yerinde, bebek koltuğuna oturttuğu minik Bedirhan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğuyla son anlarını şöyle anlattı: “Eşim ayrılırken ‘Hakkını helal et’ dedi. Sürpriz bir ziyaret olmuştu. 2 saat kadar görüştük. Daha sonra aşağıya indirdim, 15 dakika sonra patlama oldu. Ben üs bölgesinden takip ediyordum eşimi. Çocuğumun sanki içine doğmuştu, giderken sürekli ağladı. Her zaman öpmezdi, giderken öptü sarıldı. Demek ki yavrumun içine doğmuş. Çok ağladı.”

YILDIRIM: HESABI SORULACAK

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, hain saldırı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında özetle şöyle dedi: “Emperyalistlerin işbirlikçisi katiller tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Caniler masumların kanlarında mutlaka boğulacaklardır.”

OKTAY: KARŞILIĞINI GÖRECEKLER

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili Twitter’daki hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, “Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BİR İNSANLIK SUÇU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkâri Yüksekova’da Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan’ın şehit edildiği bombalı saldırıyı lanetledi. Kılıçdaroğlu, “Her ölüm acıdır. Daha acı olanı Hakkâri’de bir annenin ve çocuğunun şehit edilmesidir. Bu bir insanlık suçu, anne ve çocuktan ne istersiniz? Anne ve çocuğunun günahı nedir, bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun, bir çocuğu ve anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun” diye konuştu.

BAHÇELİ: HOŞGÖRÜ YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkâri’deki saldırıyla ilgili Twitter’daki mesajında özetle şunları kaydetti: “Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. Hainlere taviz yok. Bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz.” m ANKARA

HDP: KINIYORUZ

HDP, Hakkâri’deki PKK saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler, herkes üzerine düşeni yapmalıdır.” (ANKARA)