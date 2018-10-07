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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.10.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Bu mağara hastalara şifa oluyor

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Bu mağara hastalara şifa oluyor

Tokat’ta bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası’na şifa aryan KOAH ve astım hastaları adeta akın ediyor. 

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Tokat Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda 8 salonu ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağaranın henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleri ile gizemini korumayı sürdürüyor. Yaşı yaklaşık 3.4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgün Soğan Sarkıtları ile de uluslararası önem taşıyor.

Mağaranın ziyarete açılan bölümlerinde dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmak gibi geliyor. 1995 yılında turizme açılan mağara büyük damla taşlar salonu, sütunlar salonu, mantarlı salon, fosil salon, çöküntü salonları ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 

KOAH ve Astım hastaları akın ediyor 

Ballıca Mağarası, temiz oksijenli havası ile KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve astım hastaları şifa buluyor. Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca Köyü’nde, deniz seviyesine göre 1.085 m. rakımda yer alan Ballıca Mağarası yaz-kış ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 seviyesinde. Mağaraya erken saatlerde gelen hastalar belirli noktalarda oluşturulan banklarda 3-4 saat oturarak bol bol oksijen alıyor. Dışarıda oksijen tüpü ile dolaşan hastalar mağarada oksijen tüpü takamadan rahat nefes alabiliyor. 

Mağaraya gelen şifa buluyor 

İstanbul’dan Tokat’a eşi ile birlikte gelen KOAH hastası Şevket Kula, nefes almakta zorlandığı için Ballıca Mağarasına gelerek şifa bulmaya çalıştığını belirterek, “Faydasını görüyoruz ama daha uzun süre kalmak gerekiyor. Zaman zaman gelebiliyoruz” dedi. Eşi Gülten Kula ise mağaraya girdiklerinde temiz oksijen alarak rahatlama hissettiklerini ifade ederek, “KOAH hastasıyım mağarada nefes alışım çok daha rahatladı. Mağara temiz havasının yanı sıra çok etkileyici. Her köşesi ayrı güzel” diye konuştu. 

Samsun’dan Tokat’a eşi ile gelen astım hastası Özay Yılmaz, 4 gündür mağarada belirli saatlerde gelerek dinlendiklerini ifade ederek, “18 saat Ballıca Mağarasında kaldım. İnşallah şifa bulursam tekrar geleceğim. Mağarayı çok beğendik. Havası da temiz geldi. Memnunuz, herkese de tavsiye ederiz” diye konuştu. Rıza Yılmaz ise bol oksijenli mağaranın bulunduğu ilçede konaklayacak bir otel olmamasından yakınarak, “Edindiğimiz bilgiye göre mağaraya girdiğinizde en az 3 saat kalmak, 3 gün geçirmek gerekiyor. Ama Pazar ilçesinde konaklama yeri yok. Tokat’a gidip geliyoruz” dedi. 

Yılda ortalama 100 bin kişi ziyaret ediyor 

Ballıca Mağarası Sorumlusu Akın Erol, tabiat parkı olarak ilan edilen mağaranın yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün arttığını kaydetti. Turistlerin yanı sıra mağaranın astım ve koah hastaları tarafından da ilgi gördüğünü ifade eden Erol, “Süreç olarak günümüzden 3.5 milyon yıl önce oluşum başlamış. Günümüzde de bu oluşum devam ediyor. Yıllık ortalama 100 bin kişinin ziyaret ettiği bir alan. Bugünlerde de özellikle astım , nefes darlığı çeken hastalara iyi gelmekte. Mağara akşamdan sabaha kendini temizliyor. Sabah erken saatlerde gelip birkaç saat oturmak birkaç gün bunu tekrarlamak gerekiyor. Yurt içi ve yurt dışından hastalar gelen hastalar faydasını görüyor. Özellikle bu tür hastaların denemesinde fayda var” 

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