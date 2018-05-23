'Bu listede olmak şeref'

HEDEF DAHA ÇOK OY

“(AK Parti’nin milletvekili listeleri) AK Parti, Türk siyasetinin girdiği bu yeni dönemde en güçlü listeleri ortaya koyan tek parti oldu. Listede Bakanlar Kurulu, Başbakan dahil herkes var. Böyle bir listede olmak bir şeref. İstanbul 1’inci bölge, 1’inci sıra bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. İstanbul’da hedef, daha önce aldığımız oy sayısının yukarısına çıkarmak.



SÜRPRİZ OLMADI

(Adaylık sürpriz oldu mu?) Olmadı, tam tersine güçlü bir liste bekliyordum ve güçlü bir liste buldum. AK Parti’de görev talep edilmez, AK Parti’de görev tebliğ edilir ve tebliğ edilen görev sonuna kadar en iyi ve en başarılı şekilde bırakana kadar mücadele ortaya konur.



(Seçim sonrası vekillikten istifa edip kabinede yer alır mı?) Benim tecrübem; vallahi Berat Albayrak’tan dünya kadar tecrübeli insan var bu ülkede; daha iyileri vardır. Seçimi kazanacak başkandır. 24 Haziran sonucuna bakar, ondan sonra süreci görür, ondan sonra da bakarız. Bu çerçevede bakıldığında o sonraki bir iş. Bakanlık noktasında da kimin bakan olacağı, neyin ne şekilde olacağı yeni sistem çok büyük sürprizlere gebe, yani öyle bakmak lazım.



ERKEN SEÇİM OLMAZ

(Parlamento çoğunluğu olmazsa erken seçim olasılığı) Anayasadaki değişikliğe baktığınızda Türkiye’yi artık bir daha istikrarsızlaştıracak, erken seçim noktasında Türkiye’yi farklı maceralara sürükleyecek bir resmi içermez. Ama burada esas konu şu: Güçlü lider, güçlü Meclis. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorsa bir seçmen, AK Parti'yi de seviyor demektir. AK Parti eşittir Erdoğan demektir.



(Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı?) Benim şahsi kanaatim seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilir. Cumhurbaşkanımız eğer ikinci tura kalırsa, karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla seçilir.







HDP’NİN BARAJI GEÇMESİ

HDP barajı geçerse alacağı milletvekili belli, geçemezse alamayacağı belli. Ama HDP’nin barajı geçip geçmemesi AK Parti için önemli bir nokta değil. Biz hiçbir zaman siyasette pozisyonumuzu bir rakibe göre konumlandıran bir parti olmadık.



Muhalefetteki bazı kesimlerden duyuyoruz ki FETÖ’yü halen terör örgütü olarak ağzına alma noktasında tereddüt geçiren, amalı, şunlu, bunlu kontrollü darbe üzerinde söylem geliştiren insanlar var. Kim kimle iletişimde, arka planda ne görüşmeler, ne pazarlıklar yapılıyor? Milletvekili seçilenler, seçilemeyenler, seçilmeyip şantaj yapanlar, yurtdışına servis edenler bu ilişkilerin ne kadar geçmişten bugüne kirli bir pazarlıklarla yürüdüğünü gösteriyor. Yeni dönemden sonra Türkiye gölgelerle değil, suretlerle bir mücadele içine girecektir.



OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Amerika’daki bir internet sitesinde haber çıkmış. İsrail suikastçiler gönderecekmiş, Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyecekmiş. Ben de diyorum ki vallahi bu haberler çıkıyorsa söyleyeceğim bir cümle var. İnsanımız şunu söylüyor; ‘Cumhurbaşkanımızın saçının teline zarar gelirse bundan sonra olağan şüpheli bunlardır’.”



EKONOMİDE OPERASYON VAR

(Türk ekonomisindeki gelişmeler) Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık, net bir operasyon söz konusu. Birileri bakın kol kesme pahasına yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurtdışı kaynaklı; Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır, acı acı kapitalist sistemde o kola bakarak geçmişi hatırlarlar.



Ekonomik manadaki süreçler, dalgalanmalar, seçim dönemleri, kriz dönemleri pozitifte, negatifte etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimidir, anlatılmasıdır. Bölgeye, tehdide, istikrarsızlığa rağmen Türkiye 2018 yılına turizmde tarihinin rekorlarını kırmasını beklediği bir yıl olarak giriyor. Bütün bu çerçeveye bakarken bir de bakıyorsunuz birileri sıcak para operasyonu, sermaye piyasaları, borsa, dolar, tahvil piyasaları üzerinden ilginç bir şekilde siyaseten gündemin değiştiği çerçevede enteresan bir şekilde kur operasyonuna muhatap kalıyor.



MHP İLE İTTİFAK VE KÜRT SEÇMEN

(MHP'yle ittifak Kürt seçmeni uzaklaştırıyor iddiası) "Eğer son dönem Türkiye’deki siyasi dönüşümler üzerinden AK Parti’ye bir şeyler yapıştırılıp Kürt seçmen üzerinden ayrışıyor algısı varsa, 16 Nisan 2017 referandumu bunun en güzel cevabıdır. 16 Nisan referandumunda AK Parti yine MHP’yle ittifak halinde gitti ve gayet başarılı bir neticeyle Güneydoğu’da 2015 seçimlerinden çok daha yüksek bir oyla sağlam ve güçlü bir şekilde çıktı. Resme buradan bakıyorsak, bugün 16 Nisan’dan çok daha güçlü bir ilişkisi ve iletişimi var AK Parti’nin Kürt seçmenle. Sadece Doğu, Güneydoğu değil, tüm Türkiye özelinde de sürecin çok daha güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum."