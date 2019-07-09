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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE (DHA)
09.07.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Bu köyde 120 kişi hastanelik oldu! 'Her şey bir sancıyla başladı'

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Bu köyde 120 kişi hastanelik oldu! 'Her şey bir sancıyla başladı'

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli Köyü'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 120 kişinin tamamının yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri üzerinde dururken, köydeki tedirgin bekleyiş de sürüyor. Köylülerden Alaattin Demir, "Her şey bir sancıyla başladı, karın ağrısı ve ishal ile devam etti'' dedi.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli Köyü'nde önceki günden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 120'ye yükseldi. Yapılan müdahalelerin ardından bu kişiler taburcu edildi.

Olayın ardından köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köyün su kaynağından incelenmek üzere numune alındı. İlk tespitlere göre suda koliform bakteri tespit edildi.

Cami hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu belirten Dibekli Köyü Muhtarı Özer Aydurmuş da yetkililerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aydurmuş, "Köyde bir ishal salgını başladı ve artışla devam etti. Bu sabah itibari ile yetkililer geldi, numuneler alındı. Evdeki suları kaynatarak, içmemek kaydıyla kullanabiliyoruz. Köylülerimizi biz de bu noktada uyardık, cami hoparlörlerinden uyarılarda bulunduk. Dün yapılan tahliller neticesinde bir bakteri olduğu söylendi" şeklinde konuştu.

Bu köyde 120 kişi hastanelik oldu Her şey bir sancıyla başladı
‘HER ŞEY BİR SANCIYLA BAŞLADI’

Olayın gerçekleştiği gece köyde birçok araba bulunmasının vatandaşları ölümden kurtardığını ifade eden köy sakinlerinden Alaattin Demir, vatandaşların bu araçlarla hastanelere taşındığını söyledi. Demir, "Her şey bir sancıyla başladı, karın ağrısı ve ishal ile devam etti. Allah'tan o gece köyde çok araba vardı, herkesi hastaneye taşıdılar. İnsanların bir bölümü iyileşti, bir bölümü de hala rahatsız. Ben dün sabah iyiydim, ama bugün yine fenalaştım. Yetkililer geldi, bugün incelemelerde bulundu. Buradaki sulardan numuneler aldı" dedi.

Bu köyde 120 kişi hastanelik oldu Her şey bir sancıyla başladı

Köy sakinlerinden Ruhi Doruk da gereken önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi. Doruk, "Köyde birkaç gün evvel ishal vakaları baş gösterdi. Hala devam ediyor. Yetkililer durumun içme suyundan kaynaklandığını söyledi. Gereken önlemler alınıyor, sular klorlanıyor. Ölüm olmaması bizim için büyük şans" ifadelerini kullandı.

Bu köyde 120 kişi hastanelik oldu Her şey bir sancıyla başladı

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