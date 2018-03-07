"Bu konu Türkiye'nin kırmızı çizgisi, sonuçları olur"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, Doğu Akdeniz'deki 6. filo gerilimiyle ilgili olarak, "Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz vs. aramalarıyla ilgili kurulmuş bir rejim var, düzen var. Münhasır ekonomik bölgeler var. Burada hem KKTC ve Güney Kıbrıs tarafının ortak bir çalışma ile arama faaliyetlerini yapması yönünde bizim baştan ortaya koyduğumuz bir prensip var. Rum yönetimi bunu ihlal ediyor. Bundan sonra da bu ilkemiz değişmeyecek. Arama gemisinin oraya gelmesiyle ilgili bir sürecin ilerlediğini biliyoruz. 6. Filo henüz oraya gelmiş değil. Bizim girişimlerimiz bu çerçevede devam ediyor. Bizim ukdemizde olan bölgelerde biz arama çalışmalarına devam edeceğiz. Çağrı yapmak isterim. Doğu Akdeniz'i bir fayda nokrası haline getirelim, çatışma bölgesi haline değil" dedi.

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