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    Bu kez Uber'ci şiddeti! Kanlar içinde kaldı

    DHA / AA
    25.03.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Son haftalarda, 'şoförlerinin taksiciler tarafından darp edildiği' yönündeki haberlerle gündeme gelen Uber, bu kez bir sürücüsünün müşterisine uyguladığı şiddetle haber oldu. İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül E.’nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.

    Birgül E. ve kızı, İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' ve fiyat tartışması yaşandı. Birgül E., çıkan tartışma sonrası ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi, araçtan indirildi.

    Uber sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiasıİstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.
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    Birgül E'yi yolda görüp havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

    Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı" dedi. 

    Bu kez Uberci şiddeti Kanlar içinde kaldı

    E. kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı’na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı’nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen E.’nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül E., bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. E. daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden E.’nin kızı da konuşmak istemedi.

    Bu kez Uberci şiddeti Kanlar içinde kaldı

    "250 LİRA İSTEMİŞ"

    Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürekledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim.

    İstinye’den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

    Bu kez Uberci şiddeti Kanlar içinde kaldı

     

    Etiketler: yolcu döven uber şoförü , gündem
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