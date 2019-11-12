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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)
12.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Bu kez Tuzla'da ortaya çıktı! Her zarfta 1000 lira...

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Bu kez Tuzla'da ortaya çıktı! Her zarfta 1000 lira...

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde geçtiğimiz aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla’da ortaya çıktı. Mahalle bakkallarına veresiye borcu bulunan kişilerin hesaplarını kapatan hayırseverin, maddi durumu kötü ailelere de zarf içerisinde bin TL verdiği ortaya çıktı. Alacaklarını ödediği mahalle bakkallarından Coşkun Yılmaz, "Kendisine adını sordum. Söylemedi. ‘Robin Hood’ deyin, bana yeter" dedi.

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  • Bu kez Tuzlada ortaya çıktı Her zarfta 1000 lira...
  • Bu kez Tuzlada ortaya çıktı Her zarfta 1000 lira...
  • Bu kez Tuzlada ortaya çıktı Her zarfta 1000 lira...
  • Bu kez Tuzlada ortaya çıktı Her zarfta 1000 lira...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Hasköy ile Başakşehir, Şahintepesi Mahallesi'nde dar gelirli ailelere zarf içerisinde bin TL yardım yapan ve halk arasında 'Hızır' olarak tanınan kişi, bu kez Tuzla Şifa Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan gecekondu bölgesinde ortaya çıktı. Diğer mahallelerde gece ortaya çıkan hayırsever kişi bu kez yardımlarını gündüz vakti yaptı. Yardımsever kişi, öncelikle ilçedeki tüm bakkalları dolaşarak, veresiye alışveriş yapan mahallelinin borçlarını ödedi. Ardından gecekondu bölgesinde oturanlara da daha önceki yaptığı gibi içerisinde bin TL bulunan para dolu zarfı verdiği öğrenildi. İlk kez gündüz vakti ortaya çıkan ve yardımları kendisi ya da bir başkası adına mı yaptığı bilinmeyen kişinin karşılaştığı öğrencilere de 50'şer lira harçlık verdiği öğrenildi.

'BANA ROBIN HOOD DEYİN' 

Tuzla'da yardımların yapıldığı mahallelerdeki bakkallardan Coşkun Yılmaz, "Bir arkadaş geldi. Allah razı olsun kendinden. İsmini söylemedi. Bakiye kalmış veresiyeler vardı. Onları ödeyip gitti. Defterde borcu olanlardan 4 tanesine giderek bulup ne kadar borcu olduğunu öğrenip bana verdi. Hatta borcunu ödediği kimi ailelere para dolu bir de zarf verdi. İsmini sordum. 'İsmim yok benim. Robin Hood deyeni, bana yeter' dedi" diye konuştu.

'30 SENEDİR ESNAFIM İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYA ŞAHİT OLDUM'

Mahalle bakkallarından Tuncay Yaşar, "30 seneden beri burada esnaflık yapıyorum. Dün tanımadığımız bir vatandaş geldi. Borcunu ödeyemeyen geçinemeyen kişilerin borcunu ödeyeceğini söyledi. 30 seneden beri ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Mutlu olanlar oldu. 'Vatandaşı biz de görelim' dediler. Yalnız borçlarını verdikleri vatandaşlar çok memnun kaldılar. İsmini söylemedi. “Allah rızası için yapıyorum" dedi.

'AİLELERE ZARF İÇERİSİNDE BİN TL, ÇOCUKLARA İSE 50'ŞER TL HARÇLIK'

Esnaf Gönül Yaşar, iyi giyimli iki kişinin geldiğini belirterek, "Komşularımıza zarf verdi. İçerisinde bin TL vardı. Hatta bir tane küçük kıza 50 TL verdi. O çocuk çok mutlu oldu. Hatta çocukların hepsine 50 TL para da dağıttılar" diye konuştu.

'İNŞALLAH BÖYLE İNSANLAR ORTAYA ÇIKAR'

Adem Gül, "Dün ismi belli olmayan biri gelmiş. Zor durumda olanların ve borcu olanların borçlarını kapatmış. Bu tür iş adamlarının halen olması bizi mutlu etti. Güzel bir şey bu sonuçta. Zor durumda olanlara yardım ediyorsun, el uzatıyorsun. İnşallah böyle insanlar çıkar ortaya" diye konuştu.

'MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDEYİZ. BÖYLE ŞEYLER BİZİ MUTLU EDİYOR'

Bahattin Kılıç, "Dün burada yoktum ama bugün söyleniyor duydum. Bakkallarda bulunan borçları ödemişler diğer ihtiyacı olanlara zarfla para dağıtmışlar. Yoldan geçen çocuklara 50 TL dağıtmışlar. Bu tür hayırlar bize her zaman lazım. Allah razı olsun diyoruz. İnanın o an eline geçtiğinde gülücüğü mutluluğu her şeye değer. İnşallah yerine oturur. Bakkallarda bin TL üzerinde borcu olanların bile borçları kapanmış. Müslüman bir ülkeyiz. Böyle şeyleri duyunca bizler mutlu oluyoruz" diye konuştu.

'KOMŞUSUNU EN İYİ KOMŞUSU TANIR'

İsmini vermeyen bir mahalleli ise "Geçtiğimiz günlerde hem İstanbul’da hem de Antalya’da ölümler oldu. İnanın komşusunu en iyi komşusu tanır. Eğer bir sıkıntısı varsa en iyi de o bilir. Ne yazık ki insanlık ve komşuluk bitiyor mu bilemiyorum ama o ölümler bizi üzdü. İki ayrı aile siyanürle canlarına kıydı. Eğer komşumuza el uzatırsak inanın belki de bu tür olayların önüne geçeriz. Bu hayırsever iş adamından da Allah razı olsun. Bize gelmedi ama gerçekten seçtikleri kişiler de mahallede ihtiyacı olan kişiler" diye konuştu.

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