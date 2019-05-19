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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.05.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Bu kez tamamen kül oldu!

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Bu kez tamamen kül oldu!

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gün önce çıkan yangında hasar gören tarihi ev, bugün çıkan yangında tamamen küle döndü.

17 Mayıs Cuma günü Rukiye Karatepeli Akgün Mahallesi 84. Sokak'taki iki katlı betonarme evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen ve içerisinde 6 tona yakın kömür olduğu öğrenilen evdeki yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürmüştü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yanan evin içerisinde bulunan yaklaşık 6 ton kömürü tahliye etmişti. Olayın üzerinden iki gün geçmesinin ardından bugün saat 15.30 sıralarında evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede evin her tarafını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, küle dönen evdeki alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangın sebebiyle yoğun dumandan etkilenen çevredeki vatandaşlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Yanan evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin çevrede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu kez tamamen kül oldu


Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

Bu kez tamamen kül oldu

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