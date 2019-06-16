Bu kez rekor değil temizlik için daldı
‘DenizKızı’ lakaplı serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı’na bu kez de kirliliğe dikkat çekmek için daldı. Denizden çıkarttığı çöpleri gösteren Şahika Ercümen, “Denizi çöplük gibi kullanmışız. Eğer 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olmasını istemiyorsak bugünden itibaren çok sıkı çalışmaya başlamalıyız” dedi.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Deniz Temiz Derneği TURMEPA’nın bir detarjan firmasıyla ortaklaşa düzenlediği Mavi Kıyılar Projesi’ne destek verdi. Bebek’te dalış yapan Şahika Ercümen, 15 dakika sonra çöplerle çıktı. Dalış sonrası açıklama yapan Ercümen şunları söyledi:
BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI
“Plastik atığın ömrü 600 seneyi bulabiliyor. Cam şişe 5 bin yılı buluyor. Dolayısıyla onlar suyun altında bizden uzun yaşayacaklar. Bunların hiç olmaması, önlenmesi ve varsa da toplanması lazım. Ben de her dalışımda birçok atıkla karşılaşıyorum. Bu çok üzücü. Şu an dünyadaki en büyük sorun plastik atıklar ve denizlerimizin kirliliği. Ben herkesi plastik ve çevresel atıkları daha tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Bir an önce çok acil önlem ve eylem planlarının başlaması gerekiyor.”
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