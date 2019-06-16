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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu kez rekor değil temizlik için daldı

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Bu kez rekor değil temizlik için daldı

‘DenizKızı’ lakaplı serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı’na bu kez de kirliliğe dikkat çekmek için daldı. Denizden çıkarttığı çöpleri gösteren Şahika Ercümen, “Denizi çöplük gibi kullanmışız. Eğer 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olmasını istemiyorsak bugünden itibaren çok sıkı çalışmaya başlamalıyız” dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Deniz Temiz Derneği TURMEPA’nın bir detarjan firmasıyla ortaklaşa düzenlediği Mavi Kıyılar Projesi’ne destek verdi. Bebek’te dalış yapan Şahika Ercümen, 15 dakika sonra çöplerle çıktı. Dalış sonrası açıklama yapan Ercümen şunları söyledi:

Bu kez rekor değil temizlik için daldı

BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI

“Plastik atığın ömrü 600 seneyi bulabiliyor. Cam şişe 5 bin yılı buluyor. Dolayısıyla onlar suyun altında bizden uzun yaşayacaklar. Bunların hiç olmaması, önlenmesi ve varsa da toplanması lazım. Ben de her dalışımda birçok atıkla karşılaşıyorum. Bu çok üzücü. Şu an dünyadaki en büyük sorun plastik atıklar ve denizlerimizin kirliliği. Ben herkesi plastik ve çevresel atıkları daha tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Bir an önce çok acil önlem ve eylem planlarının başlaması gerekiyor.”

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