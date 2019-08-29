Bu kez makas attı... Uslanmıyor
İSTANBUL TEM otoyolu Sultangazi geçişinde, önceki gün, Edirne istikametine makas atarak ilerleyen Muhammed Efkan Yetişmiş’in (23) kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil önce bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki taşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı.
Önlerindeki kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 2’si motosiklette 2’si takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören bir kişi “Makas ata ata iki araç geliyordu. Beyaz ileriye gitti. Turuncu takla attı. İçindeki yaralı dışarıya fırladı” dedi. Kazaya neden olan Muhammed Efkan Yetişmiş’in geçen şubat ayında Bahçelievler’de ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. -Mustafa BAKIRHAN / DHA
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
KUYUMCUDA çalışan Muhammed Efkan Yetişmiş hakkında ambulansın geçişini engellemeye çalıştığı için ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Adli kontrolle serbest bırakılan Yetişmiş, ifadesinde, “Ambulans bir anda önüme kırdı. Akabinde sirenlerini kapatarak yola devam etti. Sinirlendim” demişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise ‘saygısızca araç kullanmak’tan 108 TL, ‘geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması’ndan 108 TL, ‘şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak’tan 108 TL ve ‘aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri’nden 1002 lira olmak üzere toplam 1326 lira ceza kesmişti. Yetişmiş, 15 Ekim’de Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.
‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VAR’
- Avukatlar Erol Şahin ile Sema Kılıç ise olayla ilgili şunları söyledi: “Ambulansı engellemek trafik güvenliğini etkilemenin dışında daha ağır bir suçtur. Sonuçta hasta yetişemeyebilir, ölebilir. Burada olası kastla öldürmeye teşebbüs suçu vardır. Trafikten men edilmeliydi. Bu adam potansiyel suçlu. Ekonomik yaptırım uygulanmalı, arabasına el konulmalı.”
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