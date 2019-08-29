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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu kez makas attı... Uslanmıyor

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Bu kez makas attı... Uslanmıyor

İSTANBUL TEM otoyolu Sultangazi geçişinde, önceki gün, Edirne istikametine makas atarak ilerleyen Muhammed Efkan Yetişmiş’in (23) kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil önce bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki taşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı.

Önlerindeki kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 2’si motosiklette 2’si takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören bir kişi “Makas ata ata iki araç geliyordu. Beyaz ileriye gitti. Turuncu takla attı. İçindeki yaralı dışarıya fırladı” dedi. Kazaya neden olan Muhammed Efkan Yetişmiş’in geçen şubat ayında Bahçelievler’de ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. -Mustafa BAKIRHAN / DHA

Bu kez makas attı... Uslanmıyor

 

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

KUYUMCUDA çalışan Muhammed Efkan Yetişmiş hakkında ambulansın geçişini engellemeye çalıştığı için ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu kez makas attı... Uslanmıyor

Adli kontrolle serbest bırakılan Yetişmiş, ifadesinde, “Ambulans bir anda önüme kırdı. Akabinde sirenlerini kapatarak yola devam etti. Sinirlendim” demişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise ‘saygısızca araç kullanmak’tan 108 TL, ‘geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması’ndan 108 TL, ‘şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak’tan 108 TL ve ‘aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri’nden 1002 lira olmak üzere toplam 1326 lira ceza kesmişti. Yetişmiş, 15 Ekim’de Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

 

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VAR’

- Avukatlar Erol Şahin ile Sema Kılıç ise olayla ilgili şunları söyledi: “Ambulansı engellemek trafik güvenliğini etkilemenin dışında daha ağır bir suçtur. Sonuçta hasta yetişemeyebilir, ölebilir. Burada olası kastla öldürmeye teşebbüs suçu vardır. Trafikten men edilmeliydi. Bu adam potansiyel suçlu. Ekonomik yaptırım uygulanmalı, arabasına el konulmalı.”

 

Türkiye günlerce ambulans magandasını konuşmuştu! Bu kez kazaya neden oldu
daha fazla video için
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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