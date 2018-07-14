Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu kez Kadıköy'de ortaya çıktılar

    Bu kez Kadıköy'de ortaya çıktılar

    Ramazan EĞRİ/İstanbul (DHA)
    14.07.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    GEÇTİĞİMİZ aylarda Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir’de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy’de ortaya çıktı. Lüks bir sitedeki eve giren 2 çocuk anahtarını aldıkları otomobili çaldı.

    Olay geçen pazar Kadıköy Bostancı’da meydana geldi. Sabaha karşı lüks bir sitedeki eve giren çocuk hırsızlar evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı. Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocuklar izlerini kaybettirdi.

    Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören araç sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri siteye ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler incelendikten sonra hırsızların, daha önce Ümraniye’de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir’de de bir minibüsü çalan 2 çocuk olduğu belirlendi.

    Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe’de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında çalıntı aracın yakıtı bitince araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

    Polisler M.Y. (13) ile K.’yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının adliyeye sevk edildi. Çocuklar ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: hırsız , hırsızlık
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri