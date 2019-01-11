Bu kez FETÖ ihracı
HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu dün FETÖ ile irtibatı nedeniyle 17 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
Gaziantep Hâkimi Mahmut Yaşar’ın, dedesinin adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığı tespit edilmesi üzerine meslekten çıkarıldığı belirtildi. Daha önce Van Savcısı görevini yürütürken yaptığı eylemler nedeniyle meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya, bu kez ‘FETÖ irtibatı’ nedeniyle meslekten çıkarıldı. İhraç listesi şöyle: “Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hâkimi Caner Kahraman, Manavgat Hâkimi Feyza Temizkan, Gebze Hâkimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hâkimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hâkimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hâkimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hâkimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Savcısı Onur Kaya, Çatalca Savcısı Muhammed Emin Yeler.”
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