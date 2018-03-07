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    Bu kez depremzedeleri alet ettiler

    AA
    07.03.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Erzurum depreminde çekilen ve World Press Photo Ödülü'ne layık görülen fotoğraf üzerinden Zeytin Dalı harekâtını karalamaya çalıştı.

    ÖRGÜTE yakın hesapların sosyal medyada Afrin iddiasıyla paylaştıkları fotoğrafların bir kez daha gerçekle ilgisi olmadığı saptandı. "Afrin'de sivillerin hedef alındığı" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın, ocak ayında Doğu Guta'da Esad rejiminin saldırısı sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

    Bu kez depremzedeleri alet ettiler

     "Türkiye'nin işlediği savaş suçlarını durdurun" yalanıyla kullanılan fotoğrafın da 26 Eylül 2016'da "Fransa, Esad'ın Halep'teki savaş suçlarına ilişkin suçluyor" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

    Bu kez depremzedeleri alet ettiler

    ERZURUMLU DEPREMZEDELERİN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

    Terör yanlısı hesaplar, Esad rejiminin saldırıları üzerinden TSK'yi hedef alırken Erzurumlu depremzedeleri bile yalanlarına alet etmekten çekinmedi. Erzurum Narman ilçesinde 1983'te meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme ait ödüllü fotoğraf karesi, sosyal medyada Afrin'de çekilmiş gibi paylaşıldı. Mustafa Bozdemir'in çektiği ve World Press Photo Ödülü'ne layık görülen fotoğrafta, 4 evladını kaybetmiş bir annenin, enkaz altından çıkarılan çocuklarının cansız bedeni karşısındaki çaresizliği görülüyor.

    Terör destekçisi hesapların, daha önce de İstanbul Photo Awards'ta ödül almış iki fotoğrafı kara propagandalarında kullandığı ortaya çıkarılmıştı.

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı , depremzede , kara propaganda , gündem
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