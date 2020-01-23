Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı
Sosyal Medya'da deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dyson Lin'in Manisa depremini tutturdu. Lin'in daha önceki bir çok tahmini tutmamıştı.
Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.
Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.
Deprem öncesi Lin'in paylaşımı şu şekildeydi:
IRIS BALB - BALIKESIR device crashed temporarily.— Dyson Lin 🧢 (@dyson_lin) January 22, 2020
That means a quake will happen soon.
I think the device crashes when it gets very big signals. pic.twitter.com/pK6qIfmegC
Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
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