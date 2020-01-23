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Haber Giriş: 23.01.2020 - 00:36,Son Güncelleme:/

Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı

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Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı

Sosyal Medya'da deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dyson Lin'in Manisa depremini tutturdu. Lin'in daha önceki bir çok tahmini tutmamıştı.

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu. 

Deprem öncesi Lin'in paylaşımı şu şekildeydi:

Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı

Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı


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