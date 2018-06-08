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    Bu kez de Danıştay’dan o ÇED'e ret

    İDRİS EMEN
    08.06.2018 - 21:55 | Son Güncelleme:

    Danıştay, Barhal Vadisi’nde planlanan İkizkavak HES Projesi için Rize İdare Mahkemesi tarafından verilen “İPTAL” kararını yerinde buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazını değerlendiren Danıştay, yerel mahkemenin kararının bozulmasını gerektirecek bir neden olmadığına karar verdi. İşte detaylar:

    BAKANLIKTAN OLUR ÇIKMIŞTI

    Artvin’in Yusufeli ilçesi, Barhal Vadisi’nde Has Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan İkizkavak regülatörü ve Hidroelektrik Santari(HES) için ilk olarak 2010 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Raporu değerlendiren Bakanlık, ‘ÇED olumlu’ kararı verince Yusufeli’de bulunan vatandaşlar tarafından ÇED olumlu kararının iptal edilmesi için 2015 Rize İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Bunun üzerine Rize İdare Mahkemesi ÇED’le ilgili keşif ve bilirkişi incelemesi istedi. Keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan rapor Rize İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Raporda özetle, ÇED dosyasında HES’le ilgili eksiklikler olduğu belirtilerek ÇED olumlu kararının verilmesinin uygun olmadığı görüşü belirtildi. Bilirkişi raporunu dikkate alan Rize İdare Mahkemesi, Aralık 2017’de ÇED olumlu kararını iptal etti. Rize İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay’a başvurarak Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulmasını talep etti. Bakanlık temyiz dilekçesinde, bilirkişi heyetinin uzmanlık dahilinde olmayan bilim dallarında kanaat bildirdikleri belirtildi.

    İPTAL KARARI ONANMIŞ OLDU

    Ancak Danıştay 14. İdaresi 10 Mayıs’ta bakanlığın başvurusunu reddederek Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı iptal kararını onadı. Danıştay ret gerekçesinde Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulmasını gerektirecek bir sebep olmadığını belirti.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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