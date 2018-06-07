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    Bu kez de Bakanlık hatalıymış

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    07.06.2018 - 22:06 | Son Güncelleme:

    HIV’lı kan davasında itiraz üzerine dosyayı tekrar ele alan Danıştay, bu sefer Sağlık Bakanlığı’nı hatalı buldu.

    Böbrek hastası 2 çocuk babası 52 yaşındaki Ahmet Emin Bilgin’e 2011’de özel bir hastanede annesinin böbreği nakledildi. Operasyonun ardından durumu giderek kötüleşen Bilgin’e yapılan testlerden HIV pozitif olduğu belirlendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilgin, 3 gün sonra öldü. Sağlık Bakanlığı müfettişleri, Bilgin’e, Kızılay’dan alınarak ameliyat sırasında verilen kandan HI virüsü bulaştığını tespit etti. Bilgin ailesi adına avukat Sema Kılıç, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.

    ÖNCE TAZMİNAT
    Mahkeme, Sağlık Bakanlığı’nı, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle, 350 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bakanlık faiziyle birlikte aileye 443 bin lira tazminat ödedi. Sağlık Bakanlığı avukatları kararı temyiz etti. Danıştay 15. Dairesi, Sağlık Bakanlığı’nın olayda kusurunun olmadığını, personelin hatalı olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

    SONRA DA RET
    İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Danıştay kararına uyarak davanın reddine karar verdi. Karar sonrası Bilgin ailesinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Bilgin ailesinin avukatları, karara itiraz etti. Dosya tekrar Danıştay 15. Dairesi’ne gitti. Dosyaya inceleyen heyet bu sefer aksi karar vererek Sağlık Bakanlığı’nın olayda sorumlu olduğu belirtti.

    TEKRAR SUÇLAMA
    Danıştay 15. Dairesi kararında özetle, “Davalı idarenin kan ve kan ürünlerinin güvenliğinin sağlanması hususunda sorumlu olduğu, bu alandaki düzenlemeler ile hizmet birimlerinin yükümlülüklerinin ve uygulamalarının en ince ayrıntıya kadar belirlendiği hizmet birimlerinin de bu düzenlemelere uygun çalışma yürüttükleri halde hastalık taşıyan kanın sisteme girişinin engellenemediği anlaşılmaktadır. Hizmetin kusurlu olduğu açık olup bu itibarla davalı idarenin hizmet kusuru bulunmadığından bahisle davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

    YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ
    Danıştay dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Bilgin ailesinin avukatı Sema Kılıç “Danıştay yanlış bir karardan döndü. Biz aile mallarındaki haciz kararlarını kaldırdık. Yerel mahkeme bu karara uyup dosyayı kapatacak” dedi. 

    HIV’li kan haciziHIV’li kan hacizi

    Etiketler: HIV virüsü , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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