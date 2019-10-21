Bu kez annesi savundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu kez annesi savundu
GeriGündem Bu kez annesi savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL  
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu kez annesi savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu kez annesi savundu

BAKIRKÖY’de insanların üzerine otomobilini sürdüğü kamera görüntüleriyle gündeme gelen Görkem Sertaç Göçmen’i, Ataköy’de bir kafeye silahla ateş ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, hâkimlikten avukatlığa geçen annesi Aynur Göçmen savundu.

Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya başka suçtan tutuklu olduğu için SEGBİS’le bağlanan Görkem Sertaç Göçmen, “6’ncı kattaki evimin penceresinden kurusıkı tabanca ile hedef gözetmeksizin havaya doğru iki el ateş ettim. Binanın aşağısı ağaç dallarından dolayı net görülememektedir. Bu nedenle hedef gözettiğim iddiası kabul edilemez” dedi. Sanık Göçmen’i savunan annesi Aynur Göçmen ise yapılan haberlerde sanığın masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığını ve bu haberlerle müvekkilin kişisel haklarının zedelendiğini belirtti. Duruşmaların basına kapalı yapılmasını talep etti. Ancak talebi reddedildi. Avukat Aynur Göçmen, müvekkilinin 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Abdülhamit Pahıl’a yönelik eyleminden cezalandırıldığını, başka bir yaralama suçundan ceza verilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı. Hâkim, 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasını incelemek için kendi mahkemelerine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu kez annesi savundu

Görkem Sertaç Göçmen, iddiaya göre 6 Eylül 2017’de kız arkadaşı A.A. ile Ataköy’de bir parkta tartışırken kendisine bakan yandaki kafenin işletmecisi ve çalışanlarıyla kavga etmişti. Darp edilince kafenin karşısındaki evlerine giderek kafeye ateş etmiş, parkta oturan Abdülhamit Pahıl hafif yaralanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
YÖK açıkladı... Bir yıl ertelendi
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi
'Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok'
Terör örgütü, çekilmemekte direniyor! Terörist Bayık'tan 'çıkmayın' çağrısı