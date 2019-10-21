Bu kez annesi savundu
BAKIRKÖY’de insanların üzerine otomobilini sürdüğü kamera görüntüleriyle gündeme gelen Görkem Sertaç Göçmen’i, Ataköy’de bir kafeye silahla ateş ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, hâkimlikten avukatlığa geçen annesi Aynur Göçmen savundu.
Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya başka suçtan tutuklu olduğu için SEGBİS’le bağlanan Görkem Sertaç Göçmen, “6’ncı kattaki evimin penceresinden kurusıkı tabanca ile hedef gözetmeksizin havaya doğru iki el ateş ettim. Binanın aşağısı ağaç dallarından dolayı net görülememektedir. Bu nedenle hedef gözettiğim iddiası kabul edilemez” dedi. Sanık Göçmen’i savunan annesi Aynur Göçmen ise yapılan haberlerde sanığın masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığını ve bu haberlerle müvekkilin kişisel haklarının zedelendiğini belirtti. Duruşmaların basına kapalı yapılmasını talep etti. Ancak talebi reddedildi. Avukat Aynur Göçmen, müvekkilinin 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Abdülhamit Pahıl’a yönelik eyleminden cezalandırıldığını, başka bir yaralama suçundan ceza verilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı. Hâkim, 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasını incelemek için kendi mahkemelerine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Görkem Sertaç Göçmen, iddiaya göre 6 Eylül 2017’de kız arkadaşı A.A. ile Ataköy’de bir parkta tartışırken kendisine bakan yandaki kafenin işletmecisi ve çalışanlarıyla kavga etmişti. Darp edilince kafenin karşısındaki evlerine giderek kafeye ateş etmiş, parkta oturan Abdülhamit Pahıl hafif yaralanmıştı.
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