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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
19.09.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Bu kez anne konuştu

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Bu kez anne konuştu

Kırklareli’de boşanma davası süren eşi Erkan A.’nın küçük oğlu Kerem’i icra yoluyla alınan Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan Rukiye A., oğlunun elinden alınmasının çocuk açısından çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Çocuğunun bozuk olan psikolojisini yeni düzelttiğini anlatan Rukiye A., "Çünkü uzun zamandır, 9 aydır özellikle biz çok kötü şeyler yaşadık. Babası tarafından ağabeyi kaçırıldı. 9 aydır ağabeyini görmüyordu. Babasının bana şiddetlerini, beni düşürdüğü durumların hepsine tanık, şahit oldu. Pazartesi günü de babası icra kararı çıkararak oğlumu zorla elimden aldı. Adliyeye gittiğimizde de darpla, beni kelepçeleyerek, çocuğumu sürükleyerek götürdüler. Bunun dışında ben yine Kırklareli’ne Erkan A.’ya gittim. Çocuğu yine icrayla geri alayım diye. Çünkü görüş günleri artık bendeydi. Ama çocuğu kaçırmıştı. Ağabeyine de aynı şeyi yapmıştı. Oğlumu kaçırmıştı ve bana uzun zaman göstermemişti. Çocuğu zaten doldurmuştu. Küçük oğluma da aynı şeyi yapıyor. Büyük oğlum ve küçük oğlumu Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’nın bir şekilde bana göstermesini istiyorum. Yani ben çocuklarımı istiyorum" dedi.

’ÇOCUKLARINI DA SİLAH OLARAK KULLANIYOR’

Erkan A. ile aralarında ne geçerse geçsin, anne ve baba olmaları gerçeğini hiçbir şeyin değiştiremeyeceğine işaret eden Rukiye A., şunları kaydetti:

"Onun savaşı benimle. Gerçekten sağlıklı bir baba olsaydı bunu anlayabilirdi, çocuklarına bunu yaşatmazdı. Çünkü o da benim nasıl bir anne olduğumu çok çok iyi biliyor. İsteğim sadece sesimin duyulması. Ben bir öğretmenim. Özellikle zaten Kerem’in öğretmeniyim. Kerem 1. sınıfa başladı ve benim sınıfımda. Çocuğumun okulu, eğitimi yarım kaldı. Oradan Kırklareli’ne taşındı, götürüldü. Annesine karşı doldurulacak, biliyorum ben bunu. Çünkü babasının savaşı benimle olduğu için çocuklarını da silah olarak kullanıyor. Başka hiçbir amacı yok. Çocuk sevgisidir, çocuk özlemi değil ondaki. Buna bir son vermesi gerekiyor. Önce kendisinin tedavi olup, sağlam bir birey olması, psikolojisinin sağlam bir birey olması, akıllı, mantıklı ve sağlıklı düşünebilen bir birey olması gerekiyor ki böyle bir insana çocuk teslim edilsin. Bu adaletin de böyle bir babaya bildiği halde çocuk teslim etmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Kesinlikle buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum."

Küçük oğlunu İcra Müdürlüğü kanalıyla alan Erkan Acarsoy, "Mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Kanunu hakkımı kullanarak çocuğumu aldım. Annesi iki oğlumuzu birbirinden ayırmak istiyor. Çocuklar mal değil ki paylaşılsın, bir birbirlerine kavuştular dedi. İki kardeş aylar sonra birbirlerini görünce sarılıp özlem giderdi." demişti.

 

 

 

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