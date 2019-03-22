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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN - Damla GÜLER / İSTANBUL
22.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu kez 9. kat

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Bu kez 9. kat

Küçükçekmece’de 14 katlı rezidansın 9. katından önceki gece şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden kişinin Ebru Erdem (18) olduğu belirlendi. Erdem’le aynı dairede olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen Serdar Taş dün polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EV SAHİBİNDEN KİRALAMIŞ

Yüksek katlardan “atma-atılma” olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki 14 katlı bir rezidansta çalışan özel güvenlikçiler, önceki gece polisi arayarak genç bir kızın binadan düştüğünü bildirdi. Polis, genç kızın 9. kattaki 97 numaralı daireden düştüğünü tespit etti. Daireyi 21 yaşındaki Serdar Taş’ın, K.S. adlı ev sahibinden kiraladığı belirlendi.

Bu kez 9. kat

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Güvenlikçiler, “Akşam ev sahibi ile 1 kadın ve 1 erkek geldi. Ev sahibi ve kiracısı olduğu için kadından kimlik almadık. Gece saat 01.00’de daireyi kiralayan kişi yanımıza gelerek, ‘Camdan atladığını gördüm’ dedi ve bizi kadının düştüğü yere götürdü. Öldüğünü fark edince hemen site dışına çıkarak taksi çevirdi ve kaçtı” dediler.

Ebru Erdem’in vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmadığı, düşmeye bağlı yaralar tespit edildiği iddia edildi. Polisin, Erdem’in düştüğü dairede olduğunu belirlediği 21 yaşındaki Serdar Taş dün polise teslim olduktan sonra adliyeye sevk edildi. Taş burada savcıya verdiği ifadede, Erdem ile üç gün önce tanıştıklarını arkadaşı K.S.’nin de kendilerine evin kapısını açtıktan sonra gittiğini söyledi. Erdem ile evde alkol ve uyuşturucu aldıklarını iddia eden zanlı şunları söyledi: “Ben tuvalete gidip döndüğümde Ebru pencerenin açık tarafında oturuyordu. Ayakları boşlukta sallanıyordu. Ben kendisini aşağı atacağını anlayınca yanına gitmedim. Geri çekildim. O sırada Ebru kendini aşağı attı.”

Serdar Taş mahkeme tarafından, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi

Rezidansta şüpheli ölümİSTANBUL Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidansın 9.katından düşen bir kadın hayatını kaybetti. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede beş buçuk saatlik detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına alırken, yan dairede oturan 4 kişinin ifadesine başvurdu...
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