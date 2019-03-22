Bu kez 9. kat
Küçükçekmece’de 14 katlı rezidansın 9. katından önceki gece şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden kişinin Ebru Erdem (18) olduğu belirlendi. Erdem’le aynı dairede olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen Serdar Taş dün polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EV SAHİBİNDEN KİRALAMIŞ
Yüksek katlardan “atma-atılma” olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki 14 katlı bir rezidansta çalışan özel güvenlikçiler, önceki gece polisi arayarak genç bir kızın binadan düştüğünü bildirdi. Polis, genç kızın 9. kattaki 97 numaralı daireden düştüğünü tespit etti. Daireyi 21 yaşındaki Serdar Taş’ın, K.S. adlı ev sahibinden kiraladığı belirlendi.
ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU
Güvenlikçiler, “Akşam ev sahibi ile 1 kadın ve 1 erkek geldi. Ev sahibi ve kiracısı olduğu için kadından kimlik almadık. Gece saat 01.00’de daireyi kiralayan kişi yanımıza gelerek, ‘Camdan atladığını gördüm’ dedi ve bizi kadının düştüğü yere götürdü. Öldüğünü fark edince hemen site dışına çıkarak taksi çevirdi ve kaçtı” dediler.
Ebru Erdem’in vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmadığı, düşmeye bağlı yaralar tespit edildiği iddia edildi. Polisin, Erdem’in düştüğü dairede olduğunu belirlediği 21 yaşındaki Serdar Taş dün polise teslim olduktan sonra adliyeye sevk edildi. Taş burada savcıya verdiği ifadede, Erdem ile üç gün önce tanıştıklarını arkadaşı K.S.’nin de kendilerine evin kapısını açtıktan sonra gittiğini söyledi. Erdem ile evde alkol ve uyuşturucu aldıklarını iddia eden zanlı şunları söyledi: “Ben tuvalete gidip döndüğümde Ebru pencerenin açık tarafında oturuyordu. Ayakları boşlukta sallanıyordu. Ben kendisini aşağı atacağını anlayınca yanına gitmedim. Geri çekildim. O sırada Ebru kendini aşağı attı.”
Serdar Taş mahkeme tarafından, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi
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