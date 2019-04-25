Bu kez 7 yaşındaki kıza istismar teşebbüsü
KÜÇÜKÇEKMECE’de 5 yaşındaki M.E.’ye yapılan cinsel istismarın şoku yaşanırken bu kez de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar teşebbüsünde bulunulduğu ortaya çıktı.
Atatürk Mahallesi’nde yaşayan çocuk, önceki gün annesinin ekmek almaya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. Annenin ardından apartmana giren zanlı 5. kattaki daireye giderek zili çaldı. Çocuk kapıyı açınca cinsel organını çıkaran saldırgan, küçük kızın elbiselerini çıkartmaya çalışarak istismarda bulunmak istedi. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan paniğe kapılarak kaçtı. Polis kısa sürede olay yerine gelerek küçük kızı hastaneye götürdü. 1.75 cm boylarında, kasket şapkalı şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
‘ÇOCUĞA UZANAN ELLER KIRILSIN’
Küçükçekmece’de vatandaşlar yaşanan cinsel istismara bir kez daha tepki göstererek dün gece polis merkezinin önünde bir araya geldi. “Çocuğa uzanan eller kırılsın” ve “Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık” sloganları atan vatandaşlar, mahallede yürüdü. Ellerinde çocuk istismarını protesto eden dövizler taşıyan vatandaşlar, tekrar polis merkezinin önüne gelerek eylemlerini sonlandırdı. Mahalle sakinleri iğrenç olayın ardından dün de protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti.
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