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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu kez 7 yaşındaki kıza istismar teşebbüsü

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Bu kez 7 yaşındaki kıza istismar teşebbüsü

KÜÇÜKÇEKMECE’de 5 yaşındaki M.E.’ye yapılan cinsel istismarın şoku yaşanırken bu kez de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar teşebbüsünde bulunulduğu ortaya çıktı.

Atatürk Mahallesi’nde yaşayan çocuk, önceki gün annesinin ekmek almaya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. Annenin ardından apartmana giren zanlı 5. kattaki daireye giderek zili çaldı. Çocuk kapıyı açınca cinsel organını çıkaran saldırgan, küçük kızın elbiselerini çıkartmaya çalışarak istismarda bulunmak istedi. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan paniğe kapılarak kaçtı. Polis kısa sürede olay yerine gelerek küçük kızı hastaneye götürdü. 1.75 cm boylarında, kasket şapkalı şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

‘ÇOCUĞA UZANAN ELLER KIRILSIN’

Küçükçekmece’de vatandaşlar yaşanan cinsel istismara bir kez daha tepki göstererek dün gece polis merkezinin önünde bir araya geldi. “Çocuğa uzanan eller kırılsın” ve “Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık” sloganları atan vatandaşlar, mahallede yürüdü. Ellerinde çocuk istismarını protesto eden dövizler taşıyan vatandaşlar, tekrar polis merkezinin önüne gelerek eylemlerini sonlandırdı. Mahalle sakinleri iğrenç olayın ardından dün de protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti.

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