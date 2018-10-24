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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Esra AKSU/SİNOP (DHA)
24.10.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Bu kentte hiç trafik sinyalizasyon lambası yok

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Bu kentte hiç trafik sinyalizasyon lambası yok

TÜİK'in '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde İl Trafik Komisyonu'nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı.

Kent merkezi dışındaki Korucuk Mahallesi'nde yer alan hastane girişinde tek trafik sinyalizasyon lambasının yer aldığı Sinop'ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Sinop merkezimizde hiç trafik ışığı yok. Bundan da son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bu kentte hiç trafik sinyalizasyon lambası yok
BELEDİYE BAŞKANI: BU BİR MEDENİYET GÖSTERGESİDİR

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kent merkezinde hiç trafik ışığı bulunmadığını belirterek bundan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ergül, "Sinop'ta 1 tane trafik lambası var o da trafik lambası sayılmaz. Bir kavşakta, hastaneye giriş-çıkışı kontrol etmek için yapılan bir uygulama. Sinop kent merkezinde hiç trafik ışığı yok. Bundan da son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bir medeniyet göstergesidir. Bu durum insanların birbirine ne kadar saygılı ve ölçülü davrandığını gösteriyor. Sinop'ta geziyorsanız yolda karşıdan karşıya geçerken kesinlikle araçlar durur ve yol verir trafik ışığı varmış gibi. Eğer Sinop'ta siz karşıdan karşıya geçerken size yol vermeyen bir araç varsa o araç sürücüsü Sinoplu değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Sinop'un bu özelliği müthiş hoşuma gidiyor. Zaten kentimiz mutlu bir kent. Mutlu kentin göstergelerinden biride trafik sinyalizasyon lambalarının olmamasıdır" dedi.

Bu kentte hiç trafik sinyalizasyon lambası yok

 

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