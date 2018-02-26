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    Bu kareden 15 gün sonra acı haber

    AA
    26.02.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Bursa’da bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede kalbi duran kişi ameliyathaneye götürülürken bir doktorun sedye üzerine çıkarak yaptığı kalp masajının bir benzeri Yozgat’ta yaşandığı ortaya çıktı. Yakınları tarafından bir ay önce Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirilen, kalp krizi geçiren hastayı hayata döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yapan sağlık memurunun çabası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Kamera kayıtlarına göre, kalp krizi geçiren Mehmet Toprak (63), yakınları tarafından özel araçla Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirildi. Görevlilerce sedyeye alınan hastanın kalbinin durduğunu fark eden sağlık memuru İsmail Özdemir, sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı.

    Özdemir, kalp masajına devam ederken diğer görevliler, sedyeyi hastane içine taşıdı. Özdemir, hastayı yaşama döndürmek için müdahaleyi hastane koridorlarında da sürdürdü. Özdemir'in kalp masajını müdahale odasına sürdürmesi sayesinde hastanın kalbi yeniden çalıştı.
    Sağlık memurunun gayretiyle hayata dönen Toprak, 15 gün sonra yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

    'DOĞRU YAPILAN KALP MASAJI HAYAT KURTARIR'

    Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, doğru yapılan kalp masajının hayat kurtardığını söyledi.

    Bu kareden 15 gün sonra acı haber

    Çiçekçioğlu, "Hastanın hava yolu kapalı ise hava yolunun açılması gerekir. İkincisi de kalp masajıdır. Kalp masajı doğru yapıldığı zaman kesinlikle hayat kurtarır. Masaj en azından acil sağlık ekibi gelinceye kadar devam ettirilmelidir. Düzgün bir şekilde kalp masajıyla hastaneye ulaşan hastaların çoğu kurtarılmaktadır" dedi.

     

    BURSA'DA KALP MASAJIYLA HAYATTA TUTMUŞTU

    Bursa’da kalbinin altından bıçak yarasıyla hastaneye gelen kişiyi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice ameliyathaneye gidene kadar sedyenin üzerinde kalp masajı yaparak hayatta tutmuştu.

    Ameliyathaneye kadar durmadı...Ameliyathaneye kadar durmadı...

     

    Etiketler: kalp masajı , yozgat , sedyede kalp masajı , son dakika
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