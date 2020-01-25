Bu kahkahaya feda olsun

NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis- Beyincik erimesi) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay’ın tedavisi için gerekli olan 3.6 milyon liranın toplanması için 24 Aralık’ta başlatılan kampanya devam ediyor. Kampanyaya Türkiye’nin dört bir tarafından katılan vatandaşlar 11 yaşındaki abisi de aynı hastalıktan yatalak olan Ahmet’i kurtarmak için yardımlar gönderiliyor. Sosyal medyada başlatılan ‘hashtaq’ çalışmaları ile de Ahmet’e destek veriliyor. Kampanya sayesinde bugüne kadar 2 milyon 50 bin lira toplandı, 1.6 milyon liraya daha ihtiyaç var.



Kampanyaya destek verenlere minnettar olduklarını belirten matematik öğretmeni baba İhsan Abay şunları söyledi: “İki çocuğum var. Büyük oğlum Emircan Mert yatalak, aynı hastalıktan. 7 yıldır yatıyor. Onu tedavi ettiremedik. O zaman böyle bir ilaç yoktu. Bu ilaç 2017’de çıkmış. Tedavi kriterlerini artık taşımadığı için Emircan Mert için bu ilacı kullanamıyoruz. Ahmet 5 yaşına bastı. Bu ilacı kullanarak onu tedavi ettirebileceğiz. Büyük yardım kampanyası başladı. Yaklaşık bir aydır devam ediyor. Millet gerçekten seferber oldu. Allah herkesten razı olsun.”