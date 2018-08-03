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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.08.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Bu kadarına pes! Tespih yapıp internetten satıyorlar

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Bu kadarına pes! Tespih yapıp internetten satıyorlar

DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, internet üzerinden 350 ile 2 bin 270 lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Nesli dünyada tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden satışa çıkarılıyor. İlanlarda insan vücuduna faydalı olarak gösterilen caretta caretta tespihleri, 350 liradan 2 bin 270 liraya kadar fiyatlarla satılıyor. Tespihleri satışa çıkaranların, ilanların 'açıklama' kısımlarına yazdıkları şu satırlar dikkat çekti:

'Ömrü doğal yollarla tükenmiş olan kaplumbağalardan elde edilen kabuk kısımlar, presleme veya şişirme gibi yöntemlerle kalınlaştırılarak, tespih yapımına uygun hale getirilmekte ve hazırlanan bu malzemelerle yapılan özel tespihler, tespih sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ürünün içerisine flaş ile baktığınızda bazı tanelerdeki şeffaflığı çok rahat görebilirsiniz'

'Kızıl renkli ve hareli caretta caretta hatasız ve mükemmel işçilikli bir üründür. Sivas içi elden teslim. Başka illere kargo ile gönderilir'

'Merhaba arkadaşlar, koleksiyonumda bulunan orijinal caretta kaplumbağa kabuğu tespihimi uygun fiyata satıyorum. Çok eski bir koleksiyon ürünüdür, şişirme falan değildir Orijinal kabuktur. Bu boy bu irilikte habbe zor bulunur. Sahibine hayırlı olsun. Kamu görevlisi olduğum için numaram gizlidir'

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "İlanlardaki ürünlerin yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirildiğini düşünüyorum. Ticari amaç güdenlerin yaptıkları suçtur. Bu tür ilanları gören herkesin, yetkili birimlere şikayette bulunmasını istiyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde, adet başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

 

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