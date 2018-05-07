SİYASETİ HEP İLKE ÜZERİNE YAPTIM

“Saat gecenin biri. CHP Gemlik İlçe Başkanı’nı ara, ‘Gemlik’e bir selam vereyim’ de. Bir tek afiş yok ‘İnce Gemlik’te’ diye. Sonra geliyorsun, miting alanı dolu. Bu iş olmuş, bu iş tamam. Ben siyaseti hep ilke üzerine yaptım. İnandığım şey neyse onu yaptım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘hayır’ oyu verdim, bugün olsa yine ‘hayır’ oyu veririm. Bugün aramızda bir arkadaş var. Ben cumhurbaşkanı adayıysam başlangıç fikrini bu arkadaşım yaptı. Kendisiyle beraber parti içinde yarışlarda beraber olmadık, karşı karşıyaydık ve beni hiç desteklemedi. Son Parti Meclisi’nde, 'Ben Bursalılara sordum, 'CHP’nin adayı kim olsun?’ diye. Millet, ‘Muharrem İnce' diyor. Milletin görüşünü Parti Meclisi’ne aktarayım’ dedi. O arkadaşım, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal.

KEFİLİM, AKŞENER FETÖ’CÜ DEĞİL

Az önce gördüm; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi yan yana stant açmış, imza topluyorlar. Size talimatımdır. Gidin, arkadaşlarımıza imza verin, destek olun. Demokrasi böyle bir şeydir. Devletin uçağını, helikopterini, örtülü ödeneğini, TV’leri, gazeteleri almış, başka kimseye yaşama hakkı vermeyecek. Böyle bir şey olur mu? Kaymakamlar; il başkanı, parti başkanı gibi. Ben yarın (bugün) tüm adaylardan başarı dilemek için randevu isteyeceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim. Milletin arasında küslük olmaz. Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret edeceğim. Ben rakibimin bir kolunu bağlayarak, güreş yapmam. Güreş mertçe olacak, yiğitçe olacak. Akşener’e imza verenlere ‘FETÖ’cü' diyorlar, böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Akşener FETÖ’cü değildir. Yarış adil olacak.

ÖNCE YARGIDAN BAŞLAYACAĞIZ

Diploma konusunu açmayın; önümüzdeki günlerde bir formül bulacağız. 24 Haziran’dan sonra işe başlamamız gerekiyor. Yargıyı düzeltmediğimiz sürece Türkiye’de hiçbir şey düzelmez. Yabancılar bu ülkeye güven duymadığı sürece iki yakamız bir araya gelmez. Yapmamız gereken iş, yargıyı adam etmektir. Yargıyı öyle bir hale getirmeliyiz ki beni de yargılayabilmeli. Önce yargıdan başlayacağız. Yargı, bağımsız ve tarafsız olacak. Benim cumhurbaşkanlığımda yüksek yargıçlar, ben salona girdiğimde ayağa kalkmayacak, kalkmamalılar. Benim cumhurbaşkanlığımda yargıçların karşısına geçip, önümü ilikleyip, ifade vermek şereftir. Önce yargıyı düzelteceğiz.

FİZİK ÖĞRETMENİ İNCE’NİN SÖZÜ

Piyasaya, dış dünyaya güven vereceğiz. İnsanlarımızın yüzü gülecek. Özgür bir Türkiye yaratacağız. Merak etmeyin, geleceğimizi geri alacağız. Fizik öğretmeni Muharrem İnce’nin sözü, çocuklarımız en iyi şekilde yetişecek. Herkes, hesap verecek. Milletimizin içindeki değişimi görüyorum, o destanı birlikte yazacağız. Bir büyük devrimi gerçekleştireceğiz 24 Haziran’da.”