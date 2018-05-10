Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm bölgelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Adana ve Hatay'ın kıyılarında, öğle Trakya kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile gece kıyısı kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde il merkezi ile Karataş, Yüreğir, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20