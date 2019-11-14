Bu ilk değilmiş
Adana Dumlupınar Mahallesi’ndeki dedesinin evinde bulunan B.E. (11) adlı erkek çocuğu, 19 Eylül günü saat 16.00’da babaannesine ait terliğini bitişikteki Kanuni İlkokulu’nun bahçesine düşürdü.
B.E., küçük yaştaki iki kuzeniyle okulun bahçesine indi. Bu arada kısa bir süre önce cezaevinden izinli salıverilen 15 yaşındaki A.K. bahçe kapısına geldi. İki kuzeni eve gönderdikten sonra B.E.’yi beklemeye koyuldu.
B.E.’nin babaannesinin terliğiyle bahçeden çıktığını gören A.K., çocuğu omuzlarından tutarak, “Bıçağım var, seni öldürürüm. Benimle geleceksin” diye tehdit etti. A.K., korkuttuğu çocuğu, Suriyelilerin ikamet ettiği 38070 Sokak’taki apartmanın üst katına çıkardı.
B.E.’ye nitelikli cinsel istismarda bulunan A.K., “Birine söylersen seni öldürürüm” diyerek mahalleden kaçtı. Failin sığınmacı olduğunu sanan halk, Suriyelere ait dükkân ve evlere saldırdı. Valilik ise şüphelinin A.K. olduğunu açıkladı. 39 suçtan kaydı bulunan A.K.’nin geçmişte başka çocuğa tecavüz ettiği anlaşıldı. A.K. bugün hâkim karşısına çıkacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle