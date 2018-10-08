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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Bu ilçeye 461 kişi aranıyor!

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Bu ilçeye 461 kişi aranıyor!

Balıkesir'de 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç ilçesi, Büyükşehir Meclisi'nde daha fazla temsil ve genel bütçeden daha fazla ödenek için 461 kişi arıyor. Hemşehrilerinden 461 tanesine, "ilçeye dönün" çağrısı yapan Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Seferberlik başlattık" dedi.

49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç’te 50 bin nüfusu tamamlamak için hemşehrilerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı İsmail Avcu, 461 kişinin daha nüfusunu ilçeye alması gerektiğini söyledi.

50 binlik nüfusa 461 kişinin kaldığını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli olup da gerek Balıkesir’de, gerekse yurdun dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine geri dönün çağrısında bulundu. Başkan Avcu, yıl sonuna kadar 50 bin nüfusa ulaşmayı umut ettiğini bildirdi.

Bu ilçeye 461 kişi aranıyor

"SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Balıkesir’in Bigadiç ilçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede nüfusu arttırmak için seferberlik başlattıklarını ifade ederek “Belediyemizi biraz daha güçlendirmek ilçemizi bir tık daha yukarı seviyeye taşımak için ben Bigadiçli hemşehrilerime nüfusumuzu 50 bini aştıralım diyorum. Malum Bigadiç 49 bin 539 nüfus ile 50 binin eşiğinde bir ilçe. 50 bin nüfus sayısı bize 15 olan belediye meclis üyesi sayımızı 25’e, Balıkesir’deki temsil kabiliyetimizi 4’den 5’e ve İller Bankası ve Sağlık Bakanlığı gibi devletin bütün kademelerinde bizi bir adım öne taşıyacak. Ben Bigadiçli hemşerilerimden emekli olmuş, yurdun değişik yerlerinde yaşayan Bigadiçli hemşehrilerime, Bigadiç’te çalışıp Balıkesir’de yaşayan hemşerilerimden nüfuslarını Bigadiç’e aldırmalarını ve bu 50 bin eşiğini aşmamızı teklif ediyorum. İnşallah ben Bigadiçli kardeşlerimle beraber yıl sonuna kadar bu rakamı aşacağımızı ümit ediyorum. Böyle bir seferberlik başlattık inşallah ben el birliği ile başaracağımızı ümit ediyorum”dedi.

Bu ilçeye 461 kişi aranıyor

 

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